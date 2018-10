Snowboard | sono nove i convocati per il raduno di slopestyle freesnow sul ghiacciaio di

sportfair

(Di giovedì 11 ottobre 2018)al gran completo suldi Hintertux fino da domencia 14 a venerdì 19 ottobre Leo Framarin, Elia Fuser, Francesco Tosi, Marco Kershhackl, Giorgia Locatin, Margherita Meneghetti, Olga Martinelli, Emma Gennaro e Federica Soladal direttore sportivo Cesare Pisoni per ildelle squadre diche si tiene sulaustriaco di Hintertux da domenica 14 a venerdì 19 ottobre. Presenti anche i tecnici Filippo Kratter, Davide Cecconi e Jacopo Thomain. L’appuntamento di apertura della Coppa deol mondo è fissato dal 19 al 21 dicembre a Secret Garden, in Cina, mentre la Coppa Europa scatta a Landgraaf, in Olanda, il 22mbre.L'articoloper ildisuldi Hintertux SPORTFAIR.