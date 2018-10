Smog | Cna- Fita | per i blocchi serve tavolo Regioni- categorie 2

Smog : Cna- Fita - per i blocchi serve tavolo Regioni- categorie : Venezia, 11 ott. (AdnKronos) - Convocare immediatamente un tavolo tra le Regioni firmatarie dell’accordo di bacino padano per l’attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell’aria, e le associazioni di categoria, affinché i provvedimenti possano assumere il massimo livello di