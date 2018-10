Simone Biles | «Parlare degli abusi di Nassar mi ha fatto sentire più forte»

Ginnastica - Mondiali 2018 : tutte le convocate provvisorie - la lista delle partecipanti. Tornano Simone Biles e Aliya Mustafina - quante stelle a Doha : La Federazione Internazionale ha comunicato la lista provvisoria delle atlete che parteciperanno ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Come da prassi, a meno di un mese dalla rassegna iridata, i commissari tecnici delle varie Nazionali sono invitati a presentare una lista di convocate provvisorie con la possibilità poi di modificare alcuni nominativi fino a ridosso dell’evento. Simone ...

FOTO Simone Biles - il body azzurro per denunciare gli abusi sessuali. Il fenomeno a sostegno delle vittime : Simone Biles non smette mai di stupire e nel weekend ha incantato l’universo della Polvere di Magnesio conquistato il titolo nazionale statunitense dopo due anni d’assenza dalle scene. La Reginetta indiscussa della ginnastica artistica ha brillato a Boston, sfondando il muro dei 60 punti in gara-1 (prima a riuscirci con il nuovo codice dei punteggi) e poi ha chiuso i conti nel day-2, conquistando il titolo nazionale per la quinta ...

VIDEO Simone Biles strepitosa - i 4 esercizi da Campionessa USA. Corpo libero e volteggio show - riscritti i record : Simone Biles non conosce limiti e si è laureata Campionessa Nazionale USA per la quinta volta in carriera, impresa mai riuscita a nessuna in passato. La stella di Columbus è stata eccezionale anche nel day 2, concludendo il giro completo con 59.750: eccezionale il 14.700 al Corpo libero e il 15.600 per il Cheng al volteggio, ottima anche alla trave (14.900) e alle parallele (14.550). Di seguito i VIDEO degli esercizi di Simone ...

Ginnastica - Simone Biles regina dei record : Campionessa USA per la quinta volta - vince tutti i titoli! Morgan Hurd a 6.5 punti : Simone Biles completa magnificamente il suo ritorno alle gare laureandosi Campionessa Nazionale per la quinta volta in carriera: dopo il poker firmato tra il 2013 e il 2016, la Reginetta della Polvere di Magnesio si riprende lo scettro che aveva lasciato lo scorso anno per osservare un periodo di riposo e diventa così la prima ragazza capace di imporsi per ben cinque volte nella gara statunitense più importante. A Boston la 21enne ha riscritto ...

Ginnastica - Simone Biles : un fenomeno senza limiti - extraterrestre oltre la fisica. Il record dei punti e il bentornata - poker ai Mondiali? : Simone Biles non ha davvero limiti, ogni volta che scende in pedana offre delle magie esorbitanti, ogni sua esibizione è un regalo che fa alla Ginnastica artistica e al suo pubblico perché mette in mostra qualcosa di sensazionale, qualcosa di unico, qualcosa di inimitabile: semplicemente è una campionessa inarrivabile e ineguagliabile, gli amanti della Polvere di Magnesio riconoscono in lei un fenomeno capace di andare oltre i limiti, qualcuno ...

VIDEO Simone Biles - show di un’altra galassia : sfondato il muro dei 60 punti! I 4 esercizi da sogno ai Campionati Nazionali : Simone Biles ha compiuto una vera e propria impresa e ha sfondato il muro dei 60 punti con il nuovo codice dei punteggi, prima ginnasta capace di riuscire nell’impresa a due anni e mezzo dall’introduzione del nuovo regolamento. La Reginetta della Polvere di Magnesio si conferma la più forte del circuito e sbanca letteralmente nel day 1 dei Campionati Nazionali Statunitensi con quattro esercizi di assoluto spessore e anzi poteva fare ...

Ginnasti - Campionati Nazionali USA : Simone Biles iperuranica - sfonda il muro dei 60 punti : prima volta del nuovo codice! Show assoluto nel day 1 - demolita Hurd : Simone Biles non si smentisce mai e si supera ancora una volta, ribadendo letteralmente di essere la migliore ginnasta in circolazione. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha dominato il day 1 dei Campionati Nazionali Statunitensi imponendosi con un vertiginoso 60.100: dopo due anni e mezzo di vita del nuovo codice, finalmente una ragazza riesce a sfondare il fantomatico muro dei 60 punti e non poteva che essere il fenomeno di Colombus a ...