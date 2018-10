Simona Ventura e Barbara D' Urso | è guerra? Il botta e risposta a distanza tra le

Simona Ventura e Federica Panicucci "amiche per sempre"/ Perché Barbara d’Urso e SuperSimo hanno litigato? : Barbara d'Urso ha deciso di chiudere le porte del suo programma a Temptation Island Vip e a Simona Ventura e lei non dimentica tanto che a Mattino 5...(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 15:28:00 GMT)

Simona Ventura è di nuovo single e guarda Temptation con Gerò : Simona Ventura è tornata single, non ha superato la crisi dell’estate e si è lasciata con Carraro. Passano pochi giorni e la conduttrice posta un filmato: “Gruppo d’ascolto per “Temptation Island”. Simona e Gerò sono abbracciati sul divano! Poi lei precisa: “Siamo in pausa… sto riflettendo”. Qualche giorno fa Simona Ventura era al ristorante con l’ex marito Stefano Bettarini e il resto della famiglia per ...