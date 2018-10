Simona Quadarella La nuotatrice si racconta | il mio capolavoro a Glasgow | verso le

Roma - a Trigoria la visita della nuotatrice Simona Quadarella. FOTO : La nuotatrice Romana e Romanista Simona Quadarella, vincitrice di tre ori agli ultimi Europei di Glasgow nei 400, 800 e 1500 stile libero, è stata ospite della Roma a Trigoria, dove ha incontrato ...

Simona QUADARELLA/ La nuotatrice punta già ai Mondiali dopo le tre medaglie di Glasgow (Che tempo che fa) : SIMONA QUADARELLA è una delle stelle più recenti del nuoto italiano e si prepara ai Mondiali. Oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 1(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 10:02:00 GMT)

Nuoto - Simona Quadarella già carica : 'Al lavoro per i Mondiali in Corea. Ledecky? Uno stimolo per migliorare' : ... la 19enne romana, non sembra distrarsi troppo di questa nuova dimensione: dopo una settimana di vacanza in Messico, è tornata ad allenarsi all''Aquaniene Sport Club' di Roma, agli ordini del coach ...

Nuoto - Simona Quadarella : “Lavoro per avvicinare Katie Ledecky. L’ambizione è il nostro motore” : ESCLUSIVA OA SPORT – Dove eravamo rimasti? Agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. Il Tollcross International Swimming Centre è stato teatro delle imprese degli azzurri in vasca, capaci di vincere, migliorarsi ed ottenere prestazioni di livello mondiale. Un aspetto da considerare tenendo conto che il fine ultimo sono sempre i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. 6 ori, 5 argenti e 11 bronzi, 22 medaglie in totale, hanno rappresentato un bottino ...

Nuoto : Simona Quadarella e Margherita Panziera sempre nella top3 del ranking mondiale. Le cinesi non scalfiscono i tempi delle azzurre per il momento… : Simona Quadarella e Margherita Panziera si staranno godendo alcuni giorni di meritata vacanza dopo le splendide giornate di gare trascorse al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), sede degli Europei 2018 di Nuoto. La tripletta d’oro (400-800-1500 stile libero) ed il trionfo nei 200 dorso donne hanno permesso alle due azzurre di prendersi la scena nella vasca britannica, rilanciando le proprie quotazioni in ...

Nuoto - Simona Quadarella : “Vorrei essere più forte di Katie Ledecky! Paragoni con Federica Pellegrini? Devo vincere quanto lei…” : “Nel Nuoto vorrei essere più forte di Katie Ledecky, la vedo un po’ dura ma non si sa mai“. Parole di Simona Quadarella che si è raccontata in un’intervista a Sport Week, il settimanale di Gazzetta dello Sport, dopo essere rientrata dai trionfali Europei: la Reginetta di Glasgow ha vinto l’oro su 400-800-1500 stile libero e in ambito mondiale proverà a duellare con il fenomeno statunitense. Sono tante le speranze ...

Simona Quadarella : "Se mi offrissero un reality accetterei. Non sono fidanzata" : Porte aperte ai reality. Simona Quadarella, regina agli ultimi europei di nuoto con tre medaglie d’oro conquistate, non esclude di seguire la strada di molti suoi colleghi, che ad un certo punto della carriera hanno strizzato l’occhio alla televisione.“Se mi facessero una proposta accetterei: perché no?”, afferma in un’intervista rilasciata a Spy. “Non mi hanno ancora offerto nulla, ma la televisione si sta interessando a me tra ...

Nuoto - Simona Quadarella : “Io come Federica Pellegrini? Sono all’inizio e voglio continuare a vincere” : Campionessa d’Europa, campionessa d’Europa, campionessa d’Europa. Simona Quadarella è entrata nella storia dello sport italiano realizzando una tripletta 400-800-1500 stile libero che nessun rappresentante del Bel Paese in vasca, a livello europeo, aveva mai realizzato. L’atleta romana invece ce l’ha fatta, facendo propria anche una gara, i 400 stile libero, con un miglioramento cronometrico sostanziale: da 4’05?68 al 4’03?35. Una prova ...

Nuoto - Simona Quadarella : “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono l’obiettivo. A me la fatica piace” : Parla della spedizione trionfale di Glasgow, ma anche del suo futuro Simona Quadarella al “Corriere della Sera“: la nuotatrice azzurra punta, senza mezze misure, a crescere ancora in vista dei Mondiali del prossimo anno e, soprattutto, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La maggiore sorpresa nei 400: “Puntavo alla finale. Ma poi non mi sono fatta mettere la mano davanti da nessuno“. I 1500 erano una vittoria attesa ...

Dall'auto nuova alla mania per lo shopping - Simona Quadarella si confessa dopo i tre ori europei : 'nella mia vita non è cambiato nulla' : Mi sono iscritta a Economia. Carriera come il papà in banca? Ma no Vedrò cosa fare quando mi ritirerò. Ho appena cominciato a vincere. Mia sorella è a Gedda, sta facendo un dottorato di ingegneria e ...

Dall’auto nuova alla mania per lo shopping - Simona Quadarella si confessa dopo i tre ori europei : “nella mia vita non è cambiato nulla” : Simona Quadarella parla della sua vita fuori e dentro le piscine dopo i tre ori conquistati ai campionati europei di nuoto di Glasgow 2018 Simona Quadarella si è consacrata regina azzurra assoluta degli europei di nuoto di Glasgow appena terminati. La 19enne di Roma, superando ogni più roseo pronostico, ha vinto ben 3 medaglie d’oro, riuscendo in un’impresa che mai prima di lei nessuna nuotatrice azzurra era riuscita a ...

Storia - breve - di Simona Quadarella - la nuova regina del nuoto europeo : Dalla Facoltà di Economia a cui si è iscritta da poco, alla passione per la Roma e il calcio. Dal rapporto con la sorella maggiore Erica alla polo grigia, comprata dopo il bronzo di Budapest, con cui ...

Storia (breve) di Simona Quadarella - la nuova regina del nuoto europeo : Non ha ancora compiuto vent’anni ma la sua impresa rimarrà nella Storia. Sì, perché al mondo, più forti di Simona Quadarella, c’è forse ora solo Kate Ledecky, un vero prodigio del nuoto. La giovanissima atleta romana, classe 1998, ha fatto man bassa di medaglie d’oro agli europei di Glasgow. Oro nei 1500, negli 800 e nei 400 metri stile libero. Un triplete inaspettato, forse anche dalla stessa ...

Wonder Simona - il tris d'oro della Quadarella : da Ottavia al trono degli Europei di nuoto : GLASGOW Simona Quadarella, bambina piccola, qualche anno fa , pochissimo: ne ha 19, , s'avvicinava con penna e foglietto al Foro Italico ad Alessia Filippi e le chiedeva l'autografo: ne ha un cassetto.