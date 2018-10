ilfattoquotidiano

: Signornò, ministro Costa. Sul Santuario dei Cetacei le sue parole non sono accettabili - ilfattoblog : Signornò, ministro Costa. Sul Santuario dei Cetacei le sue parole non sono accettabili - Cascavel47 : Signornò, ministro Costa. Sul Santuario dei Cetacei le sue parole non sono accettabili - TutteLeNotizie : Signornò, ministro Costa. Sul Santuario dei Cetacei le sue parole non sono accettabili -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) di Alessandro Giannì Leggo che davanti all’ennesimo disastro marittimo neldei, ildell’Ambiente, Sergio, non è (per ora) riuscito a far di meglio che far pervenire ai comandanti delle imbarcazioni coinvolte nell’incidente un “formale provvedimento che imponga loro di adottare sin d’ora ogni misura ritenuta utile per limitare al massimo i danni alle risorse naturali italiane”. Premesso che in uninternazionale è difficile distinguere tra i danni alle risorse italiane e quelle di altri Paesi (a chi “appartengono” capodogli, balenottere comuni e stenelle?), mi permetto di dissentire nel merito. La più verosimile causa diretta dell’incidente è l’irresponsabile condotta del traghetto Ulysses che procedeva a 18 nodi (una velocità rilevante per una imbarcazione di oltre 160 metri di lunghezza:oltre 33 km/h), ...