Sicurezza | il cambiamento passa anche per le guardie giurate

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Ancora una volta si parla di. Il nuovo governo ha dedicato un apposito decreto, su cui il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha investito un notevole capitale politico. Il provvedimento ha messo insieme una serie di aspetti che puntano a migliorare la qualità della vita rispetto alla presenza della criminalità.L'insieme di articoli del decreto Salvini potrà bastare? La risposta sarà data dai fatti, come sempre avviene per questioni così complesse: gli effetti della normativa saranno insomma valutati, senza alcun pregiudizio, solo alla prova del tempo.Proprio, in questo caso, è giusto rilanciare e ricordare le possibilità offerte dallaprivata nell'ottica di ampliamento di un servizio ritenuto, a ragione, fondamentale per gli italiani. La crescente indelle città produce effetti deleteri sulla tenuta ...