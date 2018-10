Sicilia | la tessera sanitaria regionale inviata anche alla sindaca di Roma Raggi la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Un errore, o forse uno “scherzo“, di un dipendente. Non è ancora chiaro che cosa sia successo, ma quel che è certo è che ladella Regioneè statadi, Virginia. A segnalare l’anomalia è la stessa prima cittadina. La, infatti, subito dopo aver ricevuto laha protocollato una lettera dove annunciava la restituzione della carta. Il governatore Nello Musumeci ha ovviamente ordinato subito di compiere degli accertamenti: a scrivere il nome dellanell’elenco delle persone destinatarie delle nuove tessere sanitarie sarebbe stato un lavoratore di una delle Aziende sanitarie provinciali dell’isola. L’assessoratoSanità ha avviato subito delle verifiche, ma al momento non sembrerebbero esserci altri nomi “anomali” tra quelli inseriti. In corso i ...