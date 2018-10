' Siamo una sorta di Don Chisciotte | però un pizzico di follia ci vuole' - Diario di bordo

Morgan Stanley : Siamo all'inizio di una nuova fase. I titoli hot : ... incertezze che si accompagnano ormai a quelle sempre più presenti dell'economia e del debito pubblico. Dall'altra parte dell'oceano, come accennato, il Treasury bond a 10 anni è arrivato a rendere ...

Balzaretti a Bruxelles : posSiamo ancora trovare una buona soluzione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Decreto Genova - ora serve monitorare e prevenire. Ed è una sfida che posSiamo vincere : Il Decreto Genova ha istituito l’Archivio informativo nazionale delle opere pubbliche, che proprio in questi giorni è stato illustrato dal corpo dei Vigili del fuoco presso l’Istituto superiore antincendi (Isa), all’interno del Forum Technology for All: una tre giorni dedicata all’innovazione tecnologica per i territori. C’è voluta la tragedia del Ponte Morandi perché finalmente si implementasse un serio monitoraggio delle nostre infrastrutture, ...

Siamo Vercelli : "Da soli e con una squadra di assessori da presentare agli elettori" : Nel frattempo si sono messi al lavoro, creando sei gruppi in vista della stesura di un programma: lavoro e sviluppo, welfare, giovani, cultura, ambiente e sport. 'Ogni gruppo - spiegano - incontra ...

La mamma incoraggia Ronaldo : 'Buona fortuna - insieme Siamo più forti' : TORINO - Il momento di Cristiano Ronaldo , coinvolto nel caso del presunto stupro nel 2009, è difficile e la mamma, Maria Dolores Alveiro, gli fa un incoraggiamento sui social, postando su Instagram ...

Justine Mattera : “Io e mio marito Siamo in crisi per colpa di una foto di nudo” : “Io e mio marito siamo in crisi per colpa di una foto di nudo”. A raccontarlo è Justine Mattera, ospite di Vieni da Me e protagonista di diversi scatti sexy su Instagram. L’attrice spesso è finita al centro del gossip per via delle foto hot pubblicate sul suo profilo social, in cui appare senza veli, mostrandosi in tutta la sua bellezza a 47 anni. Se i follower sembrano apprezzare questa versione sexy di Justine, il marito, Fabrizio ...

Fabrizio Corona confessa con Nina Moric Siamo una famiglia : Al settimanale “Spy” Fabrizio Corona parla del rapporto con la sua ex moglie Nina Moric e confessa: “Sto ricostruendo il rapporto con lei, anche se non è facile. Per esempio ogni mattina viene a casa mia per preparare la colazione a Carlos e lo aiuta a fare lo zaino per la scuola. E quando lui esce di casa si emoziona sempre. Questi momenti sono tra i più belli che ho vissuto. Nina è ancora innamorata di me, io…”. “Con le ...

Andrea Dovizioso - GP Thailandia : “Abbiamo fatto bene - ma questa non è una pista per Ducati. Siamo tutti vicini” : Andrea Dovizioso può ritenersi assolutamente soddisfatto al termine delle prove libere del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha infatti firmato il miglior tempo di giornata e può guardare con grande fiducia alle qualifiche di domani e alla gara di domenica, con l’obiettivo di tenere aperto il campionato ormai già nelle mani di Marc Marquez. Il pilota della Ducati si è dichiarato molto soddisfatto al termine ...

Siamo una specie ordinata - contro natura : «È nella natura umana cercare di imporre un ordine e una forma alle cose più provocatoriamente caotiche e amorfe della vita. Alcuni di noi per farlo inventano leggi, o disegnano linee sulla strada, o mettono dighe ai fiumi o isolano The post Siamo una specie ordinata, contro natura appeared first on Il Post.

Siamo più vicini a confermare che esiste l’esoluna : Nuovi dati forniti dal telescopio Hubble sembrano confermare l'esistenza della prima luna mai osservata fuori dal nostro sistema solare The post Siamo più vicini a confermare che esiste l’esoluna appeared first on Il Post.

Arresto Lucano - il procuratore di Locri : “Non procesSiamo il progetto Riace ma gli illeciti. Ho lanciato una bomba in una favola” : “Sono consapevole di aver lanciato una bomba in una favola. E mi pesa moltissimo. Oltre alla favola, però, c’era una realtà parallela diversa. In ogni caso, coltivo sempre il dubbio che possa essermi sbagliato”. A parlare è il procuratore di Locri, Luigi D’Alessio, che ha coordinato l’indagine che ha portato agli arresti il sindaco di Riace, Domenico Lucano. “Il progetto è nobile, ma è stato realizzato ...

Jefferson - ora ci Siamo davvero Gentile? Soltanto una boutade : Inizia la settimana destinata a portare Davon Jefferson alla Pallacanestro Cantù. L'ala grande statunitense dovrebbe poi essere tesserata entro venerdì alle 11 per poter far parte della gara che ...

Giovanni Veronesi : 'Dovremmo essere il luna park della cultura per tutto il mondo - invece Siamo diventati degli ignoranti. E i politici sono più ignoranti di tutti' : Intervista HuffPost al regista: 'Molti politici non sono colti. I voti che prendono sono voti di pancia. sono voti disperati'

