Si accendono i riscaldamenti | pericolo acari | ecco i consigli per affrontare al meglio le

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Se la primavera è la stagione delle allergie per definizione, anche l’autunno può riservare brutte sorprese. Per quanto la casa rappresenti un rifugio sicuro nel quale ritirarsi, tanto più quando fuori piove e comincia a far freddo, purtroppo l’umidità, gli ambienti chiusi e meno arieggiati e la polvere possono scatenare, nei soggetti predisposti, una reazione allergica improvvisa: riniti, congiuntiviti fino a veri e propri attacchi d’asma che, soprattutto nei più piccoli, è bene non sottovalutare, perché come tutte le allergie possono peggiorare se non vengono affrontate adeguatamente. Inoltre, l’accensione deifavorisce la formazione della polvere e quindi la proliferazione di colonie di, tra i principali responsabili delle allergie. Gli, come si sa, vivono alproprio nei luoghi dove si accumula la polvere che fornisce loro nutrimento e ...