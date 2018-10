Shanghai | Cecchinato perde la rivincita con Djokovic ma da lunedì sarà top-20

Tennis - Masters Shanghai : rivincita Djokovic - Cecchinato ko agli ottavi : Shanghai - Semaforo rosso per Marco Cecchinato. Il 25enne palermitano, numero 21 Atp e 16esima testa di serie, ha ceduto agli ottavi di finale del 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic si vendica con Cecchinato. Il siciliano è sconfitto in due set : Novak Djokovic serve la vendetta a Marco Cecchinato. Il serbo ha sconfitto il siciliano negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai in due set con il punteggio di 6-4 6-0 in un’ora e undici minuti di gioco. Nole si conferma in grandissima forma e si candida a vincere anche questo torneo, mentre Cecchinato saluta la Cina dopo due ottime vittorie, che con ogni probabilità lo porteranno ad entrare tra i primi venti della classifica ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer soffre e vince con Medvedev - successo in rimonta per Cecchinato : Il siciliano con questa vittoria entra tra i primi venti del mondo del ranking ATP e se la vedrà ora negli ottavi contro quel Novak Djokovic già battuto a Parigi in questa stagione. Se da una parte ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer soffre e vince con Medvedev - successo in rimonta per Cecchinato : Si è completato il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. soffre tantissimo, ma alla fine vince Roger Federer. Lo svizzero ha faticato molto contro il russo Daniil Medvedev, fresco vincitore del torneo ATP di Tokyo, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4. Soprattutto nel finale di partita il numero due del mondo ha dovuto tirare fuori il meglio del suo repertorio, giocando spesso anche il ...

