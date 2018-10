Sette anni insieme | #sosteniamoMessinaora

Sette anni insieme - #sostieniamoMessinaora : Moderno e contemporaneo, non populista ma con una lettura critica della realtà, partendo dalla cronaca ma allargando il ruolo del giornalista come interprete e osservatore privilegiato, attraverso ...

Stefano Cucchi - dall’arresto alla racconto del pestaggio : nove anni d’indagini e Sette processi senza colpevoli : sette processi, cinquanta udienze, centoventi testimoni, decine di perizie in 3280 giorni. Ci sono voluti nove anni per sapere cosa è successo a Stefano Cucchi quella notte del 15 ottobre del 2009. A raccontarlo non è ancora una sentenza emessa da una corte. Anzi fino a questo momento i giudici che si sono occupati del caso hanno aggiunto soltanto dubbi a una storia che sembrava semplice. È che invece era complicata. Per arrivare a una svolta ...

Messina - magistrato condannato a Sette anni e mezzo per pedopornografia e violenza sessuale. Rischia la radiazione : sette anni di carcere per violenza sessuale su minore, produzione e diffusione di materiale pedopornografico. È la pena che il gup del tribunale di Messina ha inflitto a Gaetano Maria Amato, magistrato in servizio alla procura generale di Reggio Calabria. Amato era stato arrestato il 3 ottobre, accusato di aver ripreso con il cellulare – diffondendole poi in rete – immagini di ragazzine di 16 anni, che lui stesso spogliava e toccava ...

Messina - magistrato condannato a Sette anni per pedofilia : Gaetano Maria Amato è ai domiciliari in un centro per disturbi sessuali. Al momento dell'arresto, un anno fa, era in servizio alla procura generale di Reggio Calabria. Sospeso dalle funzioni e dallo stipendio

Spread stabile sotto i 300. Volano gli interessi dei Bot a un anno : +0 - 5% rispetto a Settembre - ai massimi da 5 anni : Apre sopra la soglia psicologica dei 300 punti, poi si assesta a 296 e scende fino a 290 punti base a metà giornata, con rendimento al 3,45%. Sebbene tutti guardino allo Spread tra Btp e Bund tedesco come al dato con cui valutare l’atteggiamento dei mercati nei confronti del governo Lega-M5s, è un altro l’elemento di novità che almeno nella giornata di oggi testimonia un certo movimento da parte degli investitori: si tratta del tasso ...

Sette canzoni per i 70 anni di Jackson Browne : Non vorrete certo essere quelli che se lo ricordano solo per via di quella cover di Ron The post Sette canzoni per i 70 anni di Jackson Browne appeared first on Il Post.

“È ufficiale!”. Simona Ventura - brutto colpo basso. Dopo Sette anni… La foto che lo conferma : Simona Ventura e Gerò Carraro: amore al capolinea. Le avvisaglie c’erano già state nei giorni scorsi, nelle settimane precedenti ma adesso è davvero ufficiale. La storia d’amore tra Simona e il figlio d’arte è giunta a conclusione. Dopo sette anni di fidanzamento, dunque, la Ventura torna single. E la notizia arriva a poche ore dalla nuova puntata di Temptation Island Vip, programma televisivo che ha riabilitato, nuovamente, ...

Effetto spread : per il Btp a tre anni cedola record al 2 - 30% ( a Settembre era 0 - 05%) : Il brusco rialzo del tasso di interesse che il Tesoro dovrà riconoscere ai sottoscrittori è l'Effetto delle tensioni sui...

Nubifragio in Calabria - morti una donna e il figlio di Sette anni. Disperso l’altro di due : I Vigili del Fuoco hanno trovato i corpi della mamma e di uno dei due bimbi dispersi dalla sera di ieri in Calabria. La famiglia si trovava a bordo di un’auto nella zona di San Pietro Lametino, dove imperversava il maltempo. La vettura è stata trovata con i lampeggianti accesi. ...

Il "nuovo" Def va in Aula - Di Maio dà le cifre : "10 miliardi per reddito - 6 anni di galera a chi imbroglia | Sette miliardi per la Fornero" : Il vicepremier Di Maio corregge il "collega" Salvini e ribadisce che per il reddito di cittadinanza nel Def ci sono 10 miliardi e altri Sette per abolire la Fornero. "Il Pil nel 2019 crescerà". aggiunge. Oggi il testo del Documento verrà depositato in Parlamento

La fine del Mondo inizierà il 21 ottobre Sette anni di catastrofi - : Una delle tante teorie è quella dei cospirazionisti con il nome di Revolution 12 sign, che hanno interpretato un passaggio contenuto nel Nuovo Testamento che prevedeva la fine del Mondo per il 23 ...

Turchia : inflazione record a Settembre - dato più alto degli ultimi 15 anni : A livelli record l'inflazione in Turchia che tocca il 25% a settembre, dato più alto degli ultimi 15 anni. La lira ha perso quasi il 40% del suo valore quest'anno, colpita dalle preoccupazioni per l'...

Carburanti - a Settembre prezzi ai massimi da quattro anni : Nel mese di settembre la benzina ha raggiunto il prezzo massimo degli ultimi quattro anni . E nell'ultimo anno il costo del gasolio è aumentato dell'11,4% , confermando la tendenza dell'aumento dei ...