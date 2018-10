Servizi | fumata nera tra Lega e M5s Saltano anche le nomine degli 007

affaritaliani

: Saltano le nomine ai vertici di Aise e Dis. È stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a decidere un rinv… - VELOSPORT1960 : Saltano le nomine ai vertici di Aise e Dis. È stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a decidere un rinv… - _agora24 : Governo, fumata nera su nomine Servizi: manca accordo Lega-M5S - gianni_todini : RT @askanews_ita: Fumata nera sulle nomine ai Servizi, manca l'accordo M5s-Lega -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Non solo Rai e Consob. Nel governoper la nomina dei nuovi vertici dei, per un'ennesima partita che per ora rimane bloccata. In ballo le poltrone di Pansa e Manenti Segui su affaritaliani.it