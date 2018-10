Serie W – Il campionato automobilistico per sole donne è una scelta sessista? Le opinioni

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : parte il campionato. La corsa della Pro Recco ricomincia da Bogliasco - posticipo a Siracusa : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto: in 14 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la Pro Recco appare sempre un gradino sopra tutte le altre contendenti. Proveranno ad insidiare i liguri Brescia e Sport Management, ma l’impresa appare davvero ardua. La rincorsa dei campioni d’Italia al 14° titolo consecutivo riparte poco lontano da casa: derby ligure a Bogliasco per i recchelini. In contemporanea ...

F1 - nasce la W Series - un campionato riservato alle donne. Si parte nel 2019 con sei gare : Grande novità nel mondo dei motori per la prossima stagione: nel maggio del 2019 partirà la W Series, un nuovo campionato con vetture di Formula 3 riservato alle donne. Un progetto che punta a far crescere le più talentuose pilotesse del circuito per poter in futuro arrivare a competere in Formula 1. Questa nuova categoria avrà telai Tatuus Formula 3 e si svolgerà su sei gare in Europa dalla durata di 30 minuti. Il montepremi complessivo sarà di ...

Banca Cras CUS Siena Rugby - e finalmente… inizia il campionato di Serie B! : Domenica 14 ottobre inizierà, sul difficilissimo campo di Civitavecchia, il primo campionato di Serie B per il Banca Cras CUS Siena Rugby; un traguardo storico, mai raggiunto prima, che porterà i ...

Ripescaggi Serie B - le indiscrezioni sulla sentenza del Tar : il campionato passa a 20 squadre - ribaltone anche in Serie C [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B E Serie C – “La Lega B ha regolarmente dato inizio al campionato con le 19 squadre che, dopo aver acquisito il diritto sul campo a partecipare al torneo, hanno ottenuto la licenza per l’iscrizione da parte della Figc. La decisione è stata assunta in conformità ai provvedimenti del Commissario straordinario Roberto Fabbricini che così ha voluto perseguire l’interesse pubblico primario della disputa dei ...

Rugby – Serie A femminile : i risultati della prima giornata di campionato : Serie A femminile di Rugby: i risultati da tutti i campi della prima giornata di campionato Partono subito a spron battuto le finaliste dello scorso campionato della Serie A femminile. Nella prima giornata dell’edizione 2018/19 le campionesse d’Italia in carica del Rugby Colorno nel Girone 1 superano 60-0 il Cus Milano in una gara senza storia. Vittoria senza problemi anche per il Valsugana Rugby Padova che batte a domicilio 57-5 il Rugby ...

Serie A/ Con una Juve così - il campionato è già chiuso. Notte nerazzurra a Ferrara : I temi principali nell'ottava giornata di Serie A: ALFREDO MARIOTTI analizza la giornata del massimo campionato che si è giocata appena prima della sosta per gli impegni delle nazionali(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 07:00:00 GMT)

Basket – Serie A - risultati e classifica dopo la prima giornata di campionato : dopo la prima giornata di campionato la classifica dice ancora poco di questa nuova stagione di Serie A: i risultati delle prime sfide dopo la pausa estiva tornano in campo i protagonisti del campionato italiano di Basket maschile. La nuova stagione di Serie A, dopo la vittoria dello scorso anno della Reyer Venezia, promette scintille e spettacolo. Questa prima giornata di campionato è andata in scena con le vittorie di Reggiana, Olimpia ...

Serie A - come vedere i gol del campionato 2018-2019 gratis : Nella stagione 2018-2019 non basterà più il solo abbonamento a “Sky Sport” per vedere tutte le partite della Serie A ma bisognerà aggiungere anche l’abbonamento a “DAZN“, nuova emittente che ha acquisito parte dei diritti televisivi del calcio italiano seppur trasmessi esclusivamente solo in streaming. In particolare sono stati assegnati a “Sky” e “DAZN” 266 […] L'articolo Serie A, come ...

Accadde oggi - 6 ottobre 1929 : il primo campionato di Serie A a girone unico : Continua il classico appuntamento con la nostra rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per tutti gli appassionati di calcio e del campionato di Serie A. Data storica quella del 6 ottobre 1929, si gioca infatti la prima giornata in Serie A a girone unico. Il format iniziale era a 16 squadre, immediatamente cambiato per ammettere la Triestina, si è deciso così di passare a 18 squadre. Alla fine il campionato verrà vinto ...

Serie A - 8^ giornata campionato 2018-2019 : le partite di oggi in diretta tv e streaming : Prosegue a partire da oggi, venerdì 5 ottobre, il campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca l'ottava giornata di andata, che si apre con un anticipo, quello tra Torino e Frosinone in programma stasera.Le gare di Serie A in questa stagione sono visibili in diretta su Sky e Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand che fa parte del gruppo Perform. Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva dell'ottava giornata di ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : domenica scatta il campionato. In 19 alla ricerca dello scudetto : Una poltrona per 19 contendenti: parte domenica 7 ottobre la Serie A 2018-2019 di Rugby femminile. Confermato il format della scorsa stagione, ma la rinuncia de Le Sirene del Golfo ha fatto sì che il Girone 2, quello Centro-Sud fosse da 9 e non da 10 squadre, come quello Nord. Dunque ogni squadra del raggruppamento osserverà un turno di riposo. Si riparte con il Colorno campione in carica, al primo tricolore lo scorso anno, e con Valsugana e ...

Serie A – Da Udinese-Juventus a Empoli-Roma : le quote dell’ottava giornata di campionato : Appuntamento con la Serie A insieme alle migliori quote di William Hill. Il bookmaker britannico offre quote maggiorate per i match dell’ottava giornata Le Migliori quote di William Hill nelle giornate di campionato scandiscono l’ottava giornata di Serie A. Inoltre, il bookmaker – in gioco dal 1934 – dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus. L’ottavo turno del massimo campionato si apre con ...

Calcio a 5 Serie B - la Chaminade Campobasso fa l'esordio in campionato contro il Cus Ancona : La Chaminade Campobasso fa il suo esordio stagionale in campionato al ' PalaSelvaPiana' alle ore 16 di domani, sabato 6 ottobre 2018, quando nel capoluogo molisano arriverà il Cus Ancona. L'attesa è ...

Comincia il campionato di Basket Serie A2 con una doppia diretta su Sportitalia : Sportitalia si conferma partner televisivo nazionale delcampionato di Serie A2 Old Wild West per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020 dopo il raggingimento di un accordo biennale con la Lega Nazionale Pallacanestro Nella stagione 2018/2019 Sportitalia (disponibile sul canale 60 del Digitale terrestre e sul canale 225 della piattaforma satellitare Sky) ospiterà in esclusiva le partite dei gironi Est ed Ov...