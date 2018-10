Serie B | aumentano gli spettatori | Lecce sul podio | Foggia in netto calo | la classifica

Blastingnews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Il campionato diB, si sa, è to da milioni di persone in tutta Italia VIDEO. Negli ultimi anni sicuramente il marketing e la visibilita' del campionato cadetto sono nettamente migliorati. La visibilita' anche grazie a Sky è cresciuta in maniera esponenziale e laB è entrata in tante case degli italiani. Non è un caso, probabilmente, che quest'anno la mediasia superiore rispetto a quella del campionato scorso. Ovviamente è ancora troppo presto per poter paragonare i campionati interamente, visto che quello attuale è giunto soltanto alla settima gara VIDEO, però c'è gia' un dato che fa piacere: in un periodo in cui gli stadi tendono a svuotarsi, laB registra un + 5% di affluenza sugli spalti. Lo scorso anno laB aveva una mediadi 6930 a partita, quest'anno la media è salita a 7249, dati comprensivi di paganti e abbonati. La ...