Serie A | tutti i record di presenze e gol di ogni squadra | FOTOGALLERY

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : le favorite. Tutti contro la Pro Recco. Le pretendenti al trono dei liguri : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto: in 14 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la Pro Recco appare sempre un gradino sopra tutte le altre contendenti. Proveranno ad insidiare i liguri Brescia e Sport Management, ma l’impresa appare davvero ardua. Sono tredici anni che la Pro Recco si laurea campione d’Italia, nelle ultime sette occasioni sempre contro Brescia (quattro volte nella Serie di ...

Calcio - Serie D : Stresa-Savona - tutti gli aggiornamenti in tempo reale : Nello Stresa titolare l'ex biancoblù Paolo Scienza. STRESA : Barantani, Tuveri, Gallo, Frascoia, Bratto, Rosato, Dervishi, Vanzan, Armato, Scienza, Bernabino A disposizione : Boari, Agnesina, Telesca,...

RISULTATI Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : tutti in campo - si gioca! Gironi A - B : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei Gironi A, B, che oggi propongono gran parte delle partite della 5^ giornata (7 ottobre)(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:07:00 GMT)

Highlights Serie A - tutti i gol dell’ottava giornata : i VIDEO e le azioni salienti : Nel weekend del 5-7 ottobre si disputa l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio entra nel vivo, ci avviciniamo alla metà del girone d’andata e si disputa l’ultimo turno prima della seconda sosta stagionale per lasciare spazio alle Nazionali. Spettacolo come sempre assicurato, si inizia venerdì con l’anticipo tra Torino e Frosinone poi sabato toccherà a Juventus e Roma impegnate ...

Lega Basket Serie A : su Eurosport (Player) LIVE tutti i match della stagione 2018/19 : Sabato sera, con l'anticipo alle 18 tra Sidigas Avellino e Red October Cantù, scatta il 97esimo campionato di Serie A, ultimo torneo con la formula delle 16 squadre prima dell'allargamento a 18 con le tre promozioni dalla A2. Parte dunque la caccia alla AX Milano campione d'Italia in carica, fresca dominatrice della Supercoppa 2018 al PalaLeonessa di Brescia, città dove si è svolta anche la c...

PROBABILI FORMAZIONI Serie B / Mosse - dubbi e moduli : ecco tutti gli squalificati per la 7^ giornata : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: moduli e Mosse degli allenatori per gli schieramenti delle partite attese nella 7^ giornata del campionato cadetto, 6-7 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:12:00 GMT)

Juve - Serietà Ronaldo apprezzata da tutti : ANSA, - TORINO, 4 OTT - "Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus". Il club bianconero, con un tweet sul profilo ufficiale, dà ...

Come funziona Huawei Video? Link download e 3 mesi gratis di film e Serie TV per tutti in questo modo : Cos'è Huawei Video? Chi ne può usufruire e cosa contiene? Del nuovo servizio del produttore cinese dal grande successo italiano ed europeo, avevamo già parlato nel mese di luglio. Ora la divisione nostrana del brand ha lanciato ufficialmente l'app pensata per offrire svariati benefit ai clienti, insieme ad una promozione che rende possibile fruire di contenuti gratis per un tempo davvero notevole, ossia 3 mesi. Una domanda alla volta: cos'è ...

«Maniac» è la Serie di cui tutti parlano. Ecco perché vederla (e arrivare fino in fondo) : Maniac, perché vederlaManiac, perché vederlaManiac, perché vederlaManiac, perché vederlaManiac, perché vederlaManiac, perché vederlaUna storia ambientata in un passato futuristico alla Brazil di Terry Gilliam, dove due malati di mente si sottopongono a un test farmaceutico controllato da un computer parlante e pensante e vivono avventure immaginarie ispirate a cult del cinema e della letteratura. Spiegarvi cos’è Maniac, la nuova serie ...

Basket - Eurosport trasmetterà la Serie A in eslcusiva ma non solo : tutti i dettagli : Eurosport si appresta a vivere una stagione entusiasmante, tanto Basket nel palinsesto ma anche alcuni importanti tornei di tennis e tanto altro Dopo le emozioni della Supercoppa Italiana, Eurosport, emittente sportiva numero uno in Europa e “Home of Basketball” italiana, è pronta ad accogliere sulle proprie piattaforme ogni istante della 97° edizione della Lega Basket Serie A. Tutte le partite, inoltre, saranno arricchite da ...