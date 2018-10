Serie A Spal | Semplici | «Roma fortissima | sarà un nuovo esame»

PAGELLE / Spal-Inter (1-2) : Fantacalcio - i voti della partita. Grande prova di Lazzari (Serie A) : PAGELLE Spal Inter (1-2): Fantacalcio, i voti della partita valevole per l'ottava giornata di Serie A e che si è conclusa con la vittoria esterna dei nerazzurri. MVP Mauro Icardi.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:12:00 GMT)

Video/ Spal-Inter (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 8^ giornata) : Video Spal Inter (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita valevole per l'8^ giornata di Serie A. Mauro Icardi, autore di una doppietta, regala i tre punti a Spalletti.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 03:09:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : SPAL-Inter 1-2. Decisiva la doppietta di Icardi - Antenucci fallisce un rigore : L’Inter espugna Ferrara battendo per 1-2 la SPAL nel posticipo dell’ottavo turno di Serie A e si porta al terzo posto in classifica. Decisiva la doppietta di Icardi, per gli estensi in gol Paloschi. Rimpianti per i padroni di casa per il rigore fallito da Antenucci quando il punteggio era di 0-1. Nel primo tempo al 14′ vantaggio ospite firmato da Icardi: cross dalla destra di Vrsaljko, l’argentino schiaccia di testa e la ...

Serie A : Spal-Inter 1-2 : ANSA, - ROMA, 7 OTT - Inter batte Spal 2-1 nel posticipo dell'8/a giornata del campionato di Serie A giocato a Ferrara. E' la quinta vittoria in campionato per i nerazzurri, che salgono al terzo posto ...

Pagelle/ Spal-Inter (1-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 8^ giornata) : Pagelle Spal Inter (1-2): Fantacalcio, i voti della partita valevole per l'ottava giornata di Serie A e che si è conclusa con la vittoria esterna dei nerazzurri. MVP Mauro Icardi.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 22:42:00 GMT)

Posticipo Serie A - Spal-Inter 1-2 : 22.23 La doppietta di Icardi manda l'Inter al terzo posto solitario. Al 'Mazza' la Spal si arrende 1-2. Ospiti avanti al 14' col colpo di testa di Icardi su cross di Vrsaljko. Subito occasione per il pari al 18',per il rigore provocato da Miranda su Felipe:dal dischetto Antenucci manda a lato. Keita sciupa il raddoppio, Handanovic salva il pari su Felipe. Ripresa con assalto biancazzurro. Sbaglia Petagna, al 72' non fallisce il neoentrato ...

Highlights Serie A : Spal-Inter 1-2 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Spal Inter di Domenica 7 ottobre alle ore 20:30, sfida valida per l’ottava giornata della Serie A 2018/2019. Spal-Inter – Primo tempo a ritmi altissimi, Inter in vantaggio con un colpo di testa di Icardi deviato da Djourou, Spal che pochi minuti dopo ottiene un calcio […] L'articolo Highlights Serie A: Spal-Inter 1-2 Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Spal-Inter 0-1 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Spal-Inter, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Spal-Inter 0-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Spal-Inter, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Spal-Inter : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Spal-Inter, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

PROBABILI FORMAZIONI/ Spal Inter : Petagna vs Icardi - Ultime novità live e quote (Serie A 8^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Inter: quote e le Ultime novità live sui titolari chiamati in campo questa sera al Mazza per l'8^ giornata del Campionato di Serie A.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:42:00 GMT)

Probabili formazioni/ Spal Inter : ultime novità live e quote. Pochi assenti al Mazza (Serie A 8^ giornata) : Probabili formazioni Spal Inter: quote e le ultime novità live sui titolari chiamati in campo questa sera al Mazza per l'8^ giornata del Campionato di Serie A.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Serie A Spal-Inter - probabili formazioni e diretta alle 20.30. Dove vederla in tv : TV : Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 e Sky Sport 251. diretta Spal-Inter Classifica Serie A diretta spal Inter Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Probabili formazioni/ Spal Inter : quote e le ultime novità live (Serie A 8^ giornata) : Probabili formazioni Spal Inter: quote e le ultime novità live sui titolari chiamati in campo questa sera al Mazza per l'8^ giornata del Campionato di Serie A.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 07:11:00 GMT)