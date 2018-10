Serie A | le 30 maglie vintage più belle nella storia del campionato

Serie A - tutte le terze maglie del campionato 2018-2019. FOTO : Presentata la terza divisa del Torino, tutte le squadre di Serie A hanno un 'third kit' per la stagione 2018-2019. Dal nero del Milan al giallo della Roma, eccole riunite. In aggiunta, poi, le più ...

Serie A - ecco il valore degli sponsor sulle maglie : Aria di crisi? C'è eccome in tanti settori della vita sociale e sportiva, ma se una disciplina può dirsi estranea a questo discorso, questa è il calcio, che continua ad incamerare cifre astronomiche ...

Serie A : arrivano 125 milioni da sponsor sulle maglie : Le sponsorizzazioni della Serie A continuano a crescere nonostante la crisi, confermandosi come un investimento pubblicitario anti-ciclico anche nella stagione 2018-19, con budget per complessivi 125 milioni di euro e una crescita del 16% rispetto al precedente campionato. E’ quanto emerge dall’annuale indagine ‘Sporteconomy Jersey sponsor Index’, che misura lo stato di salute delle sponsorizzazioni delle squadre di ...

Il retro-sponsor diventa certezza in Serie A : presente in 17 maglie su 20 : A quasi quattro anni dall'esordio in Serie A, il retro sponsor diventa una certezza per i club: lo avranno 17 società su 20. L'articolo Il retro-sponsor diventa certezza in Serie A: presente in 17 maglie su 20 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A in campo con la maglietta "Genova nel cuore" : ... 'Un segnale concreto di vicinanza a Genova da parte del mondo del calcio che resta uno dei più grandi palcoscenici del mondo. Siamo contenti che ogni giocatore sarà portatore di un messaggio di ...

Crollo ponte Morandi - la Serie A si mobilita : maglietta speciale e raccolta fondi nella prossima giornata di campionato : La Serie A si schiera al fianco di Genova colpita dall’immane tragedia del Crollo del ponte Morandi: i calciatori indosseranno nel prossimo weekend una maglietta speciale Prima dei match di Serie A del prossimo weekend, i calciatori indosseranno magliette speciali per commemorare i morti causati dal Crollo del ponte Morandi di Genova. Il 14 agosto la tragedia immane che si è consumata nel capoluogo ligure ha segnato profondamente ...

