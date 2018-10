Sempre più vicini ad Android Pie con Huawei ed Honor | altra beta in Cina l’11 ottobre | le

L’Italia è Sempre più vecchia : i giovani scappano e nel 2050 oltre un cittadino su 3 sarà anziano : Secondo un recente rapporto della Fondazione Leone Moressa, nel 2050 la popolazione non raggiungerà i 59 milioni e perderà, rispetto alla situazione attuale, il 3% degli abitanti. A diminuire fortemente sarà la popolazione tra i 15 e i 64 anni mentre la popolazione con almeno 65 anni aumenterà di 6 milioni di unità.Continua a leggere

Seeds&Chips 2019 - Summit Sempre più internazionale : Milano, 10 ott. (Labitalia) - Regione Lombardia e Seeds&Chips uniti per guidare il futuro del siste[...]

Sarà l'espansione Usa più lunga di Sempre - ma occhio a curva dei rendimenti : Il mercato azionario può realmente darci degli indizi sul percorso futuro dell'economia " nonostante la battuta del Nobel per l'Economia Paul Samuelson, secondo cui il mercato azionario avrebbe ...

Uragano Michael Sempre più potente - le autorità Usa : 'E' molto pericoloso' - già 13 morti in America Centrale : Sale l'allerta per l'arrivo sulle coste degli Stati Uniti dell'Uragano Michael che nell'America Centrale ha causato 13 morti. Il National Hurricane Center ha fatto salire di livello la tempesta ...

Italiani Sempre più vecchi : nel 2050 gli occupati non basteranno : Il problema reale per la sostenibilità economica del paese, sottolinea l'ottava edizione del Rapporto annuale sull'economia

Sempre più vicina l’uscita di iOS 12.1 : terza beta servita e attesa per la eSIM in Italia : Continuano i lavori per l'uscita definitiva di iOS 12.1 come release pubblica disponibile su tutti gli iPhone compatibili. Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato la terza beta del firmware per gli sviluppatori e possiamo di certo dire che gli esperti di Cuperrtino stanno lavorando di buona lena al relativo rilascio globale che di certo avverrà in quest'autunno. Per quanto iOS 12.1 sia solo un update integrativo rispetto alla main release iOS ...

Uragano Michael Sempre più vicino alla Florida : il VIDEO di una nave da crociera nella tempesta : La Costa del Golfo si prepara all’arrivo dell’Uragano Michael, che si abbatterà sull’area domani, 10 ottobre. Ieri Michael ha raggiunto lo stadio di Uragano e oggi si è intensificato in un Uragano di categoria 2 con venti di 160 km/h. Questa mattina si trovava circa 587 km a sud di Apalachicola, in Florida, muovendosi verso nord a circa 19 km/h. Michael dovrebbe rafforzarsi ancora mentre si muove sulle acque calde del Golfo del Messico per ...

Riace - Salvini : “Il post con il video del pregiudicato per attaccare Lucano? Faremo verifiche Sempre più attente” : Quarantotto ore dopo arrivano le scuse. Anzi no: Matteo Salvini non si scusa per aver pubblicato il video di un pregiudicato per attaccare Mimmo Lucano, il sindaco di Riace agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Però ammette implicitamente il grave errore compiuto dallo staff che gli gestisce i social network. “Sì, quel post l’ho preso da un importante organo di informazione ...

Emily Ratajkowski è Sempre più sexy : storia d’amore con Neymar? [FOTO] : 1/16 Instagram ...

Tennis - gli Australian Open si rinnovano : sì allo shot clock e montepremi Sempre più ricco : Gli Australian Open del prossimo gennaio vedranno “scendere in campo” le novità regolamentari già viste in alcuni tornei del seeding come lo shot clock montepremi più ricco per i prossimi Australian Open. Gli organizzatori hanno annunciato per la prima prova stagionale dello Slam che si disputerà dal 14 al 27 gennaio un incremento del 10% pari a un totale di 42.8 milioni di dollari. Tra le novità l’introduzione anche a Melbourne ...

Uragano Leslie verso l’Europa : Sempre più possibile il “landfall” sulla Penisola Iberica [MAPPE e AGGIORNAMENTI] : 1/9 ...

Sarà l'espansione USA più lunga di Sempre. Ma occhio alla curva! : Tramite la riforma fiscale, un ambiente regolamentare più favorevole e un'aggressiva politica commerciale l'attuale amministrazione USA è convinta di poter raggiungere il 3% - e oltre - di crescita ...

Inter - Stankovic : 'La squadra reagisce alla grande. Icardi Sempre più forte. Sorpreso da Politano' : Sul momento della formazione nerazzurra è Intervenuto Dejan Stankovic , Intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport : "Queste sette vittorie consecutive rappresentano un bel filotto, mi ...