Selena Gomez sta male Ultime notizie | dal successo al crollo emotivo | Justin Bieber

Selena Gomez ricoverata in una clinica psichiatrica per un crollo emotivo : Selena Gomez è stata ricoverata in ospedale due volte nell'arco di due settimane. Il secondo ricovero è avvenuto in seguito a un crollo emotivo e al momento si trova all'interno di una clinica psichiatrica. Lo riferisce il sito Tmz. La cantante 26enne ha avuto una forte reazione emotiva dopo aver scoperto di avere un livello di globuli bianchi troppo basso. Selena, inaftti, soffre di lupus, una patologia antiinfiammatoria che ...

