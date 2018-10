Sekret | speciale Trattativa Stato-mafia su Loft | il figlio del favoreggiatore dei

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) “”, la serie esclusiva ideata e condotta da Marco Lillo incentrata sulle stragi del ’92 e del ’93 e sull’accordo tra Cosa nostra e pezzi delle istituzioni, torna con la quarta puntata sulla piattaforma video i.it. L’inchiesta del vicedirettore de Il Fatto quotidiano prosegue con un’intervista esclusiva a colui che ha ospitato nella sua casa di Ficarazzi in provincia di Palermo il latitante Giuseppe Graviano e l’allora compagna Rosalia Galdi, Giuseppe D’Agostino arreinsieme ai boss a Milano il 27 gennaio 1994. Ascolterete un racconto inedito dei fratelli Graviano, direttamente dalla voce del: i due super latitanti si muovevano per l’Italia senza temere di essere arrestati, e a Milano frequentavano i posti più di tendenza in quegli anni. Ma che cosa ci faceva D’Agostino a Milano con ...