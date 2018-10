Se il Che diventa testimonial della destra

Ferrari Monza : la Rossa Che non c'era resuscita il concetto di barChetta e diventa "Icona" di stile : Il che apre la strada a un inedito dualismo progettuale, approccio che non ha eguali nel mondo automotive. CBALNEXTA Monza SP1 Gli stilisti di Maranello hanno quindi plasmato un corpo vettura di ...

“A chi t’è bive…”. II migrante barese incontra MiChele Emiliano a New York. E il saluto (in dialetto) diventa virale : È diventato virale in poche ore il video di Patrimonio italiano tv, girato durante la parata del Columbus day a New York. Pochi secondi in cui si vede un migrante barese che saluta in maniera decisamente entusiasta e affettuosa il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che stava partecipando alla celebrazione come rappresentante italiano L'articolo “A chi t’è bive…”. II migrante barese incontra Michele ...

"L'esame di maturità senza traccia storica? Mi fa paura - non si diventa uomini senza sapere quello Che è successo prima" : "Mi fa molta paura che abbiano tolto la storia dall'esame di maturità, perché non si diventa uomini senza sapere quello che è successo prima". Così Liliana Segre, senatrice a vita, sopravvissuta alla Shoah, prima di salire sul palcoscenico del teatro Carlo Felice per l'incontro con le scuole della Liguria organizzato dall'Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea per ricordare ...

Marco Bocci diventa regista/ La dedica di Laura Chiatti commuove : anChe lei sarà nel film del marito (Foto) : Laura Chiatti ha commosso tutti con una dedica al marito Marco Bocci. “Il tuo tocco speciale trasforma tutto... ognuno coltiva dentro di se una magia...".(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:54:00 GMT)

Quando una Biblioteca civica diventa davvero anChe per tutti i bambini come a Chiusa Pesio : Una Biblioteca davvero per tutti ora a Chiusa Pesio, in provincia di Cuneo, con l'inaugurazione del nuovo settore dedicato ai bambini con difficoltà nella lettura. La Biblioteca civica Ezio Alberione, ...

Chirurgo opera bambino malato e il suo peluChe/ “Potevo rifiutare?” - e il post del dottore diventa virale : Chirurgo opera bambino malato e il suo peluche: “Potevo rifiutare?”, e il post del dottore Daniel McNeely diventa virale prima in Canada e poi nel resto del mondo. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 18:18:00 GMT)

Dal 2019 lo scontrino diventa elettronico. E arriva anChe un lotteria per le “e-fatture” : La rottamazione ter delle cartelle esattoriali e la «pace fiscale» per le liti tributarie, norme per la fatturazione elettronica, sterilizzazione dell’aumento di alcune accise e l’arrivo di una lotteria degli scontrini dal 2020. Inizia a prendere forma il decreto fiscale collegato alla manovra. Le norme sono contenute in una bozza, con alcuni artic...

Perché la missione umanitaria 'Mediterranea' rischia di diventare un boomerang : La mobilitazione è figlia senza dubbio della politica migratoria più stringente adottata dal governo italiano. "Ma affidare a gruppi antagonisti le operazioni di salvataggio, senza una preparazione e ...

Perché la missione umanitaria "Mediterranea" rischia di diventare un boomerang : Una piccola missione umanitaria nel Canale di Sicilia rischia di compromettere le operazioni di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, già rese complesse dalla politica dei respingimenti adottata dal governo italiano. Nella notte tra mercoledì e giovedì il piccolo rimorchiatore Mare Jonio è salp

Dragon Ball Z : La battaglia dei dei diventa anChe un Anime comics : Dragon Ball Z: La battaglia dei dei è un film dedicato al brand di Dragon Ball uscito in italia nel 2014. Questo film ha fatto da apripista ad altri due film e ad una nuova serie Anime (Dragon Ball Super) che è arrivata anche nel nostro paese lo scorso anno, i film invece sono “La Resurrezione di F” ed il nuovissimo film dedicato a Broly in uscita a dicembre in Giappone. Star comics ha fatto uscire il 3 Ottobre un volume davvero ...

Allerta Meteo - il maltempo provocato dal caldo anomalo flagella l’Italia : la tempesta Che risale il Tirreno può diventare un Uragano al largo di Roma [LIVE] : 1/47 ...

BRINDISI " ANGOLI DI TRADIZIONI Che DIVENTANO FOLKRORE.di Giulia Cesaria : Impossibile non ammirare quello scorcio di mondo, che sa di fiabesco quando la foschia lo avvolge, sembra un dipinto d'altri tempi, un pittore non potrebbe fare di meglio.

BRINDISI " ANGOLI DI TRADIZIONI Che DIVENTANO FOLKRORE - di Giulia Cesaria- : Impossibile non ammirare quello scorcio di mondo, che sa di fiabesco quando la foschia lo avvolge, sembra un dipinto d'altri tempi, un pittore non potrebbe fare di meglio. Articolo di Giulia Cesaria

Bimba "parCheggiata" fuori dal negozio : foto choc diventa virale/ “Non fate figli se non potete accudirli” : Bimba "parcheggiata" fuori dal negozio da sola e sotto l'indifferenza dei passanti: lo scatto finisce sui social e fa indignare ma anche l'autrice finisce sotto accusa.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 15:20:00 GMT)