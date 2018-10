Se ci sono donne manager | una startup rende meglio Un rapporto

Le donne dj salgono in consolle : sono loro le regine di Movement : Quattro regine dominano la pista; ragazze giovani, virali in rete, in giro per il mondo da qualche stagione a questa parte con dischi, laptop, grinta e originalità. A intrecciarsi nella serata di ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ sono davvero innamorati? (Uomini e Donne - speciale Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: Sono davvero innamorati? C'è grande curiosità per capire cosa accadrà nel futuro della coppia (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:02:00 GMT)

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO SI sono LASCIATI/ Presto il ritorno a Uomini e donne? (Temptation Island Vip) : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO si SONO LASCIATI al falò di confronto di Temptation Island Vip: sui social il pubblico si schiera tutto a favore della donna(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 08:41:00 GMT)

Ecco tutte le donne di Cristiano Ronaldo : sono super sexy [GALLERY] : 1/9 Foto Instagram Georgina ...

Uomini e Donne - Trono classico : Rodolfo e Giulia sono le new entry : Arrivano le nuove anticipazioni del Trono classico di Maria De Filippi [VIDEO], di cui proprio ieri è stata registrata una nuova puntata. Al centro di questo nuovo appuntamento dedicato ai tronisti c'è stata una eliminazione eclatante e l'arrivo di un nuovo corteggiatore per Mara Fasone e di una nuova corteggiatrice per Lorenzo Riccardi. Teresa e Mara Secondo le ultime anticipazioni del Trono classico, ieri pomeriggio in studio è arrivato un ...

Sei donne su dieci non sono retribuite quanto meritano. Ecco la Piattaforma di genere della Cgil : MILANO - Un Piano straordinario, investimenti pubblici e una nuova Carta dei diritti. Arrivare ad aumentare i congedi parentali, introdurre la formazione obbligatoria dopo la maternità per abbattere ...

MeToo - cos’è cambiato un anno dopo. “Nel 2018 raddoppiate donazioni alla Casa delle donne. E sono cresciute le denunce” : “Un cambiamento epocale e una rottura straordinaria”. Chi non ha dubbi sul successo del MeToo un anno dopo dal lancio dell’hashtag da parte di Alyssa Milano è la presidente della Casa delle donne di Bologna Maria Chiara Risoldi. Perché, se le opinioni sulla riuscita o meno di una campagna che ha voluto rimettere al centro la donna e i suoi diritti sono diverse e contrastanti, lei parte da alcuni dati concreti: “Nel 2018 le ...

Perché - anche - le donne sono portate per la scienza : L'idea che le donne siano naturalmente meno portate a matematica e scienze non è politicamente scorrettà: è una bufala. Ecco Perché

Perché (anche) le donne sono portate per la scienza : (foto: Getty Images) Davvero le donne sono naturalmente meno portate per le scienze dure rispetto agli uomini? È colpa della biologia, che non si cura di essere politicamente corretta? I maschi (come per esempio lo scienziato del Cern Alessandro Strumia) possono trovare rassicurante questa spiegazione, e forse anche alcune donne: del resto, se è scritto nel dna, possiamo smettere di preoccuparcene e fare altro. Però, come molte spiegazioni ...

Uomini e donne - Ida e Riccardo sono tornati insieme - ma niente convivenza : Continua il tira e molla, in favore di telecamere, tra Ida e Riccardo di Uomini e donne. I due, che avevano superato non senza difficoltà l'esperienza di Temptation Island, sarebbero tornati insieme. Intervistati dal magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5 i due hanno raccontato gli sviluppi della loro storia che tiene ancora banco nelle puntate dedicate al trono over. Il cavaliere pugliese, nello specifico, ha raccontato che al ...

Uomini e Donne - Trono classico : Rodolfo e Giulia sono le new entry : Arrivano le nuove anticipazioni del Trono classico di Maria De Filippi, di cui proprio ieri è stata registrata una nuova puntata. Al centro di questo nuovo appuntamento dedicato ai tronisti c'è stata una eliminazione eclatante e l'arrivo di un nuovo corteggiatore per Mara Fasone e di una nuova corteggiatrice per Lorenzo Riccardi. Teresa e Mara Secondo le ultime anticipazioni del Trono classico, ieri pomeriggio in studio è arrivato un nuovo ...

Malattie infettive : le donne nelle prigioni sono le più colpite - disagi mentali per il 70% dei detenuti : FOTOGRAFIA DELLE CARCERI – Secondo i più recenti dati forniti dall’amministrazione penitenziaria, ogni anno all’interno dei 190 istituti penitenziari italiani transitano tra i 100mila e i 105mila detenuti. I dati ufficiali del Ministero della Giustizia indicano che oltre il 50% dei soggetti ha meno di quarant’anni e che un detenuto su tre è straniero. Per quanto riguarda il genere, le donne sono circa il 4% della popolazione ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella graziata dall'autrice Raffaella Mennoia : 'Le cose gravi nella vita sono altre' : È andata in onda ieri, giovedì 4 ottobre, la puntata di Uomini e Donne dedicata alla scoperta del caso Sara Affi Fella . Il giorno dopo la messa in onda ancora una volta a parlare è l'autrice del ...

Uomini e Donne/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme : "Ma a una condizione" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani troverà il grande amore e, magari, il suo futuro marito? Le frecciatine di Tina e Giorgio(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:00:00 GMT)