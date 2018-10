Scontro treni Puglia | il ministero dei Trasporti rinuncia a costituirsi parte civile nel

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Per ilsi tratta di un mero aspetto formale, per gli avvocati delle parti civili è invece “una fuga delle istituzioni dal processo”. Ciò che è certo è che ildelle Infrastrutture e dei(Mit), citato come responsabile, ha chiesto di essere escluso dal processo sul disastro ferroviario che il 12 luglio 2016, sulla tratta a binario unico Andria-Corato gestita da Ferrotramviaria, costò la vita a 23 persone e il ferimento di altri 51 passeggeri. Come detto, il Mit ha motivato la sua richiesta di esclusione per un aspetto formale, ritenendo il decreto di citazioneincompleto. Non la pensa così l’avvocato Andrea Moreno, difensore di alcune parti civili, che ha parlato di “fuga delle istituzioni dal processo”. Daniela Castellano, figlia di una delle vittime e presidente dell’Associazione strage(Astip, alla quale ...