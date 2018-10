Scontri Liverpool | processo Lombardi aggiornato a dopo pranzo Mostrati i filmati dei

Champions - Scontri prima di Napoli-Liverpool : ferito un tifoso inglese : Questa sera alle ore 21, allo stadio San Paolo, il Napoli di Carlo Ancelotti ospiterà il Liverpool di Jurgen Klopp nell'atteso match di Champions League, valido per la seconda giornata. Gli azzurri ...

Scontri tra i tifosi a Napoli : ferito un sostenitore del Liverpool : Aggressione da parte di un gruppo di napoletani a un gruppo di tifosi del Liverpool. È accaduto questa notte in via Cesare Rossarol. Il bilancio è di un ferito lieve. Poco dopo la mezzanotte, davanti ...

Napoli-Liverpool con duemila inglesi : rischio Scontri - centro storico blindato : Duecento ultras in arrivo in aereo stamattina, ma un migliaio sono in città già da ieri. In totale dovrebbero arrivarne poco più di duemila. E a Napoli, in attesa della partita con il Liverpool, è già ...

Scontri Liverpool - romanista condannato : 21.47 Il tifoso della Roma Daniele Sciusco è stato condannato a Liverpool a due anni e mezzo di carcere per gli incidenti scoppiati vicino allo stadio inglese prima della semifinale di Champions. In quegli incidenti rimase gravemente ferito il tifoso irlandese Sean Cox. I tafferugli furono ripresi in video. Sciusco era stato arrestato insieme al giovane Filippo Lombardi che dovrà ripondere di lesioni gravissime. Sciusco ha dimostrato di non ...

Champions : Scontri a Liverpool - tifoso della Roma condannato a 2 anni e mezzo di carcere : Il tifoso della Roma Daniele Sciusco è stato condannato a Liverpool a due anni e mezzo di carcere per gli incidenti scoppiati vicino allo stadio della città inglese in occasione della semifinale di Champions League del 24 aprile. Ne danno notizia alcuni media locali. In quegli incidenti rimase gravemente ferito il tifoso irlandese Sean Cox anche se, ricordano il Daily Star, Sciusco non ebbe alcuna responsabilità diretta nel suo ferimento. ...

