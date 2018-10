Sconosciuta al fisco | sequestrati beni per 250mila euro

Sconosciuta al fisco - senza lavoro e nullatenente - in realtà possedeva beni per 250mila euro : Sconosciuta al fisco, senza lavoro e nullatenente, in realtà possedeva beni per 250mila euro. Ville e macchine sequestrate dai carabinieri su disposizione dell Tribunale di Torino. La proprietaria è una sinti torinese di 37 anni.In tutta la sua vita, la donna ha dichiarato al fisco solo 131 euro, non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi e, dalla banca dati Inps, risultava aver lavorato solo 12 giorni nel dicembre 2012. ...