Sciopero dei medici il 9 novembre 2018 Stop di 24 ore

Sciopero dei medici : l’Italia si ferma. Blocco totale in tutto il paese : la data : Autunno ‘caldo’ per il Servizio sanitario nazionale. I sindacati dei medici e del resto della dirigenza Ssn hanno proclamato 24 ore di Sciopero il 9 novembre. Le motivazioni rivendicate dalle associazioni di categoria sono “l’insufficienza del finanziamento previsto per il Fondo sanitario nazionale (Fsn) 2019, in relazione alla garanzia dei Lea e agli investimenti nel patrimonio edilizio sanitario e tecnologico; il ...

Domani ci sarà uno Sciopero dei trasporti a Roma : Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e Cotral, ma ci saranno le solite fasce di garanzia The post Domani ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Venerdì 12 ottobre ci sarà uno Sciopero dei trasporti a Roma : Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e Cotral, ma ci saranno le solite fasce di garanzia The post Venerdì 12 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Roma : Venerdì Sciopero dei trasporti - a rischio bus e metro : Roma – Venerdi’ 12 ottobre trasporto pubblico a rischio a Roma per lo sciopero di 24 ore indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti M410, e per quello di 4 ore indetto da Cgil, Cisl e Uil che interessera’ le linee periferiche gestite dalla societa’ Roma Tpl. Per quanto riguarda l’Atac, l’agitazione coinvolgera’ bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e ...

Ryanair cancella l'8% dei voli venerdì 28 settembre a causa dello Sciopero in sei Paesi europei : Ryanair ha informato con 72 ore di anticipo i clienti di aver preventivamente cancellato 190, 8%, dei suoi 2.400 voli in programma venerdì 28 settembre, corrispondente all'8% della programmazione, a ...

Tragedia Archivio : fermata generale di tutti i settori ad Arezzo e Sciopero nazionale dei lavoratori del Ministero : I sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil hanno deciso la f ermata di tutti i settori nella provincia di Arezzo in occasione dei funerali dei due dipendenti dell'Archivio di Stato . I sindacati di ...

Stato di agitazione e cinque giorni di Sciopero a la Repubblica : "Pesanti interventi sul costo del lavoro dei giornalisti". Il comunicato della redazione : Dopo i tagli adottati negli ultimi dieci anni, il Gruppo Gedi, editore di Repubblica, ha prospettato ulteriori, pesanti interventi sul costo del lavoro giornalistico.La redazione ha respinto all'unanimità la proposta dell'azienda e ribadito l'indisponibilità a confrontarsi, in questi termini, sul futuro del quotidiano. E ha invitato gli azionisti a farsi carico di criticità che non possono essere addebitate al corpo ...

FS - 24 settembre Sciopero del personale dei servizi in appalto : È stato proclamato per il prossimo 24 settembre il secondo sciopero nazionale, dopo quello di luglio scorso, del personale dipendente delle aziende che operano nel settore degli appalti ferroviari del ...

Amazon : Sciopero dei corrieri in Lombardia : Amazon, il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos, si sta espandendo in tutto il mondo. Da poco ha raggiunto e superato in borsa il valore di 1000 miliardi di dollari. Anche in Italia la diffusione del gigante dello shopping online prosegue ormai da diversi anni, con il conseguente aumento delle spedizioni sul territorio nazionale e l’apertura di nuovi centri per la logistica, indispensabili per la gestione delle ...

Lodi - agevolazioni per mensa e scuolabus : per gli alunni stranieri più burocrazia. “Sciopero dei banchi” di 100 famiglie : Chi ha una casa in Marocco o un conto corrente in Kenya o in Perù – o magari non ha proprio nulla – ora a Lodi lo deve dimostrare attraverso una certificazione del suo Paese d’origine con tanto di traduzione in italiano legalizzata dal consolato o dall’ambasciata. Pena: il pagamento massimo delle tariffe per l’accesso alla mensa scolastica (5 euro al giorno) o al servizio di scuolabus. La decisione è stata presa mesi fa ...

Lodi - tariffe agevolate per mensa o scuolabus? Per gli stranieri più burocrazia. “Sciopero dei banchi” di 100 famiglie : Chi ha una casa in Marocco o un conto corrente in Kenya o in Perù – o magari non ha proprio nulla – ora a Lodi lo deve dimostrare attraverso una certificazione del suo Paese d’origine con tanto di traduzione in italiano legalizzata dal consolato o dall’ambasciata. Pena: il pagamento massimo delle tariffe per l’accesso alla mensa scolastica (5 euro al giorno) o al servizio di scuolabus. La decisione è stata presa mesi fa ...

Sampdoria-Fiorentina - è sempre più caos : Sciopero da parte dei tifosi blucerchiati : Sampdoria-Fiorentina – Il recupero della gara della prima giornata del campionato di Serie A tra Sampdoria e Fiorentina sta creando diversi problemi, in particolar modo protesta da parte della curva blucerchiata che non accetta l’orario pomeridiano per disputare la partita (ore 17). Ecco le motivazioni dei tifosi come riporta ‘TuttoSport’: “Chi ha deciso è consapevole dello stato attuale della città? Noi, che ...

Ryanair ha cancellato 150 voli da e per la Germania previsti per domani - per uno Sciopero dei piloti : La compagnia aerea low cost Ryanair ha cancellato 150 dei 400 voli previsti per domani verso e dalla Germania per via di uno sciopero dei piloti e del personale di volo tedesco. Lo sciopero durerà tutto il giorno. È l’ultimo The post Ryanair ha cancellato 150 voli da e per la Germania previsti per domani, per uno sciopero dei piloti appeared first on Il Post.

Scuola - primo Sciopero del nuovo anno scolastico : sit-in dei docenti a Montecitorio : La protesta indetta da Anief e dai cobas per denunciare ancora un volta la condizione dei precari della Scuola. La mobilitazione, prevista dalle 9 alle 14, si svolgerà in contemporanea alla discussione del decreto Milleproroghe a Montecitorio dove ci sarà anche un sit in dei sindacati.Continua a leggere