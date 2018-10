Sci alpino | le squadre C maschili impegnate a Saas Fee dal 15 al 22 ottobre

Sci alpino - gli azzurri di Coppa Europa al lavoro da domani presso l’impianto di Amneville : Il gruppo maschile di Coppa Europa delle discipline tecniche ad Amneville fino a domenica 15 ottobre La settimana successiva ai compagni di Coppa del mondo, tocca alla squadra delle discipline tecniche di Coppa Europa maschile emigrare in Francia per il raduno nell’impianto al coperto che si tiene ad Amneville da giovedì 11 a domenica 15 ottobre. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato Andrea Ballerin, Francesco Gori, ...

Sci alpino - il ghiacciaio di Saas Fee ospita lo stage degli osservati delle discipline veloci maschile e femminile : stage osservati delle discipline tecniche a Saas Fee dal 10 al 14 ottobre nell’ambito della collaborazione con i Comitati Regionali Il ghiacciaio svizzero di Saas Fee ospita da mercoledì 10 a domenica 14 ottobre lo stage degli osservati delle discipline veloci maschile e femminile, nell’ambito della collaborazione con i Comitati Regionali. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato Heloise Edifizi (VA), Sofia ...

Sci alpino - Sofia Goggia pronta per la nuova stagione : “Sono cresciuta molto e ho lavorato sul Gigante - voglio continuare a sciare fortissimo” : La stagione dello sci alpino sta per ricominciare e in casa Italia i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia, che, dopo aver conquistato nella discesa libera la Coppa del Mondo e lo storico oro alle Olimpiadi di Pyeongchang, è pronta a tornare nuovamente protagonista. La 25enne bergamasca ospite ieri ad una convention sull’educazione sportiva alla Microsoft House di Milano, ha cercato di spiegare la sua formula per il successo. Queste le sue ...

Sci alpino - le azzurre di Coppa del Mondo a Olgiate Olona : Federica Brignone lavora a Sass Fee : Sette ragazze di Coppa del Mondo allo Sport Service Mapei, Brignone sugli sci a Saas Fee. Gigantisti a Hintertux per quattro giorni Riprende dallo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va) la preparazione della squadra femminile di Coppa del Mondo delle discipline tecniche e veloci, rientrate pochi giorni fa dall’Argentina. Il capo allenatore Matteo Guadagnini, in accordo con il direttore sportivo Max Rinaldi, ha convocato Marta ...

Sci alpino - Peter Fill ritorna in pista! Allenamenti sullo Stelvio - gli altri azzurri in Val Senales : Peter Fill ha rimesso gli sci ai piedi dopo che aveva rinunciato alla trasferta sudamericana di questa estate per rimanere a casa e ritrovare la piena efficienza fisica in vista dell’inizio della stagione. L’altoatesino si allenerà al Passo dello Stelvio per un paio di giorni, il discesista vuole essere assoluto protagonista nella prossima stagione di Coppa del Mondo e possibilmente anche ai Mondiali. Gli altri tre azzurri della ...

Sci alpino - riprende la preparazione dei velocisti azzurri : si torna al lavoro a Olgiate Olona : I velocisti di Coppa del mondo e i ragazzi di Coppa Europa allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona Dopo qualche giorno di riposo, riprende dallo Sport Service di Olgiate Olona (Va) la preparazione della squadra di Coppa del mondo di discipline veloci. Il direttore sportivo Max Rinaldi ha convocato Dominik Paris, Peter Fill ed Emanuele Buzzi per la giornata di lunedì 8 ottobre, ancora qualche giorno di recupero invece per Christof ...

Sci alpino - il raduno degli slalomisti ad Amneville volge al termine : i gigantisti si spostano a Hintertux : slalomisti verso la fine del raduno ad Amneville, i gigantisti si spostano a Hintertux per tre giorni sulle nevi austriache Si avvia alla conclusione il raduno degli slalomisti impegnati nell’impianto al coperto di Amneville, nel nordest della Francia. Agli ordini dell’allenatore responsabile Stefano Costazza sono presenti Fabian Bacher, Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Riccardo Tonetti, i quali lavorano fino a giovedì 4 ...

Sci alpino - slalomisti ad Amneville : Manfred Moelgg accusa un’infiammazione. Gigantisti verso Hintertux : Ultimi giorni di raduno per gli slalomisti azzurri impegnati ad Amneville, in un impianto al coperto nel nordest della Francia dove prosegue la preparazione in vista dell’inizio della stagione di Coppa del Mondo. Fabian Bacher, Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Riccardo Tonetti lavoreranno in terra transalpina fino al 4 ottobre su differenti turni giornalieri mentre Manfred Moelgg ha dovuto concludere la trasferta in anticipo rispetto al ...

Sci alpino - Elena Curtoni : “Il fisico risponde bene - gli obiettivi sono chiari e farò in modo di raggiungerli al meglio” : Non è mai facile riprendersi da un infortunio grave. È pronta a tornare sul grande palcoscenico della Coppa del Mondo di sci alpino Elena Curtoni, che l’anno scorso ha dovuto salutare anzitempo la stagione olimpica a causa di una caduta nel corso di un allenamento a Copper Mountain, che le è valsa la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Per la valtellinese si è conclusa una positiva sessione di allenamenti in terra ...

Sci alpino - Federica Brignone prosegue nel suo programma di recupero : questa settimana in pista a Saas Fee : Brignone ancora in pista questa settimana a Saas Fee insieme alle velociste di Coppa Europa Continua il periodo di avvicinamento alla neve per Federica Brignone. La ventottenne valdostana, ferma per 45 giorni, è tornata a sciare i campo libero settimana scorsa al Passo dello Stelvio e nei prossimi giorni intensificherà l’impegno sul ghiacciaio svizzero di Saas Fee fino a sabato 6 ottobre, dove si allenerà con il tecnico Marcello ...

Sci alpino - concluso il raduno di Ushuaia per le squadre di Coppa del Mondo : soddisfatta Elena Curtoni : Si chiude la trasferta argentina della squadra femminile di Coppa del Mondo, Elena Curtoni soddisfatta per il lavoro svolto Si è conclusa la lunga parentesi argentina delle squadre di Coppa del Mondo in Argentina. Le ultime a fare rientro in Italia sono state le ragazze delle discipline tecniche e della velocità, che hanno sfruttato fino all’ultimo giorno utile le ottime piste del Cerro Castor. Fra queste Elena Curtoni, che lo scorso ...

Sci alpino - gli slalomisti azzurri al lavoro in Francia presso l’impianto coperto di Amneville : Gli slalomisti guidati da Gross e Moelgg in Francia per sciare al coperto nell’impianto di Amneville Riprende dall’impianto al coperto francese di Amneville (nordest della Francia, nella regione della Lorena) la preparazione della squadra di Coppa del mondo di slalom maschile, rientrata dall’Argentina poco più di dieci giorni fa. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato Fabian Bacher, Stefano Gross, Manfred ...

Sci alpino - l’infortunio è ormai un lontano ricordo : Francesca Marsaglia lavora con le compagne a Ushuaia : La ventottenne alpina è tornata alla piena attività con le compagne di squadra nel corso del raduno argentino di Ushuaia, dimenticando l’infortunio Francesca Marsaglia scalpita. Lo stop di oltre un anno e mezzo che l’ha tenuta lontana dalle piste nella passata stagione di Coppa del mondo è fortunatamente diventato un ricordo. La ventottenne alpina è tornata alla piena attività con le compagne di squadra nel corso del raduno ...