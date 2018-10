Scandalo Vaticano | “Festino gay a base di cocaina” Nel mirino collaboratore del Papa

blogitalia.news

(Di giovedì 11 ottobre 2018)un cardinale sarebbe stato beccato dalla Gendarmeria della Santa Sede mentre era intento a partecipare a un festino tenutosi nell’appartamento di un suoe questo fatto sarebbe stato pure raccontato al pontefice argentino. A riportare la notizia è stato il sito statunitense LifesiteNews, che è stato ripreso sul blog del vaticanista Marco Tosatti. “Il cardinale Francesco Coccopalmerio, uno strettodiFrancesco – si legge nella traduzione dell’articolo della prima fonte -, era presente al party omosessuale adi droga in cui ha fatto irruzione la polizia vaticana nell’estate del 2017 e in cui fu arrestato il suo segretario, mons. Luigi Capozzi”. Al momento non è arrivata alcuna dichiarazione in merito da parte del. In questo momento storico, in cui la Chiesa cattolica pare davvero sotto attacco, non è escludibile che dalle ...