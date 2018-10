Scandalo in Belgio per la combine di alcune gare | il tecnico del Club Brugge davanti al

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 ottobre 2018) L’indagine sulladidel campionato belga prosegue: l’allenatore delIvan Leko è apparsoa giudice un giorno dopo essere stato arrestato. Il quarantenne croato è stato uno dei numerosi interrogati della giornata di mercoledì in un’indagine approfondita dell’ufficio del procuratore federale belga. In tutta Europa sono stati effettuati 57 raid di polizia, 44 dei quali inmentre la restante parte in Francia, Lussemburgo, Cipro, Montenegro, Serbia e Macedonia. I campioni in carica delnon hanno ancora commentato la vicenda, sebbene Anderlecht e Standard Liegi abbiano confermato le perquisizioni, così come varie persone tra cui agenti, arbitri e giornalisti. Un’indagine durata un anno per “operazioni finanziarie sospette nel mondo del calcio professionistico” ha portato a indicazioni di ...