Sbk | Melandri | «In Argentina punto al podio»

Sbk - Melandri : «Argentina - voglio tornare sul podio» : SAN JUAN - Un tracciato nuovo e tutto da scoprire per la Superbike, che nel prossimo fine settimana di gara - lasciato il Vecchio Continente - farà tappa in Argentina. Se la pista è nuova per tutti, ...

Sbk - Dove correranno Laverty - Sykes e Melandri? : Su Motorcycle News, si parla delle voci che circolano nel paddock WorldSBK: il Campione del Mondo 2013 Tom Sykes lascerà a fine anno Kawasaki per fare posto a Leon Haslam , e sta valutando la ...

Sbk – Gp di Portimao : l’Aruba Racing Ducati a podio con Melandri : Il team Aruba.it Racing – Ducati ancora sul podio in Gara 2 a Portimão con Melandri (3º), Davies di nuovo 4º nonostante la spalla infortunata Dopo il secondo posto ottenuto in Gara 1, il team Aruba.it Racing – Ducati ha fatto il bis in Gara 2 a Portimão (Portogallo) con Marco Melandri, terzo al traguardo a soli due secondi dal vincitore dopo una gara particolarmente combattuta e caratterizzata dalle alte temperature, con oltre ...

Sbk – Melandri esilarante a Portimao : Marco cerca un talento… sui tacchi per il 2019 [VIDEO] : Melandri adesso ci ride su: il pilota italiano di Superbike a caccia di un lavoro per il suo futuro Passato il momento difficile e le tensioni con Ducati per la decisione di sostituirlo nella prossima stagione con Alvaro Bautista, Marco Melandri adesso è pronto per ridere, scherzare e ironizzare un po’ sulla sua situazione. Il pilota italiano di Sbk è stato ‘scaricato’ dal suo attuale team, dunque, non sa quale e dove ...

DIRETTA Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv : Melandri sorprende nella Fp3! Gp Portogallo Portimao : DIRETTA Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Portogallo 2018 a Portimao. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:59:00 GMT)

Sbk – ‘Caso Melandri-Ducati’ - Ciabatti spera ancora in un futuro insieme : “sarà difficile - ma a noi piace!” : Paolo Ciabatti, l’ingaggio di Bautista per la Superbike e l’addio a Marco Melandri: le parole del direttore sportivo Ducati Ieri l’annuncio ufficiale: Alvaro Bautista sarà un pilota Ducati in Superbike a partire dalla prossima stagione. Durante la conferenza stampa piloti del Gp della Gran Bretagna, a Silverstone, lo spagnolo ha spiegato di non avere più un posto in MotoGp e quindi di aver deciso di cambiare ...

Sbk - Ducati 2019 : Bautista al posto di Melandri? : Movimenti in vista per il 2019 dalle parti di Borgo Panigale: il pilota ravennate, già campione del mondo nella classe 250 nel 2002, dovrebbe lasciare, ma l'ufficialità della notizia non è ancora ...