Save the Children : piaga spose bambine : 10.00 Ogni anno, nel mondo, 12 milioni di bambine e ragazze, più di 1 su 5, si sposano prima di aver compiuto i 18 anni e se a livello globale i matrimoni precoci proseguiranno ai ritmi attuali saranno 134 milioni le minorenni che si sposeranno entro il 2030. Nella Giornata Internazionale delle bambine,Save the Children,l'Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei minori e garantire loro un futuro,porta ...

Save the Duck presenta i nuovi modelli performance ad alta innovazione tecnologica [GALLERY] : Save THE Duck presenta autunno inverno 2018 PRO-TECH e RAIN i modelli performance ad alta innovazione tecnologica Save the Duck, brand di capispalla ANIMAL-FRIENDLY, presenta all’interno della collezione Fall Winter 18 una proposta di modelli Uomo e Donna dalle altissime performance tecniche. Apprezzato da migliaia di appassionati per la sua attenzione ai temi della sostenibilità e al rispetto per l’ambiente, Save the Duck crea collezioni ...

Terremoto Indonesia - Save the Children : a Sulawesi si rischia l’emergenza sanitaria : A una settimana esatta dal Terremoto e dallo tsunami che hanno devastato Sulawesi, Save the Children esprime profonda preoccupazione per una imminente emergenza sanitaria che potrebbe diffondersi sull’isola se non verranno urgentemente costruite latrine provvisorie e predisposte forniture d’acqua pulita. Gli specialisti igienico-sanitari che operano con il partner locale di Save the Children sul terreno raccontano infatti di una rete idrica ...

INDONESIA - TERREMOTO E TSUNAMI : 1424 MORTI/ Ultime notizie - appello di Save the Children “Rischio di malattie” : INDONESIA, 1.424 MORTI dopo TERREMOTO e TSUNAMI. Ultime notizie, 2.500 feriti, centinaia i dispersi, 600mila bambini colpiti, di cui molti di essi rimasti orfani(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:41:00 GMT)

Ronaldo accusato di stupro - Save the Children e EA Sports valutano di interrompere collaborazione : Gli occhi del mondo su Cristiano Ronaldo , non solo per le sue prodezze sul manto erboso ma per le vicende extra calcio: tiene banco la vicenda legata alle accuse di stupro lanciate da Kathryn Mayorga e dal suo ...

Terremoto Indonesia - Save the Children : “Molti bambini orfani sotto shock” : I bambini che hanno perso i propri genitori o sono rimasti separati dalle loro famiglie durante il devastante Terremoto e lo tsunami di venerdì scorso devono essere urgentemente identificati e ricongiunti con i parenti sopravvissuti. Questo l’appello di Save the Children e del suo partner locale in Indonesia, secondo cui molti bambini sono attualmente in stato di shock, soli e traumatizzati. Più di 46.000 bambini, secondo le autorità ...

'Manifesto' Green will Save the world : Il verde salverà il mondo, anche più della bellezza invocata da Dostoevskij? Per i delegati europei che raggiungeranno dal 4 al 7 ottobre Milano la risposta - si legge in un comunicato degli ...

Terremoto in Indonesia - Save the Children - aumenta il rischio di diffusione delle malattie : In riferimento all’emergenza post Terremoto/tsunami in Indonesia, Save the Children lancia l’allarme per il rischio di diffusione di malattie tra le migliaia di famiglie costrette a vivere in rifugi di fortuna o centri di evacuazione sovraffollati con l’acqua potabile che scarseggia e in condizioni igieniche precarie. “I nostri operatori hanno trovato a Palu una situazione di distruzione totale, difficile da immaginare. ...

Terremoto Indonesia - Save the Children : “Almeno 600.000 bambini colpiti dal disastro - cresce il timore per i minori rimasti orfani o che hanno smarrito i propri genitori” : Più di 1,5 milioni di persone, tra cui almeno 600.000 bambini, stanno subendo le conseguenze del devastante Terremoto e dello tsunami che hanno colpito l’isola di Sulawesi. Un terzo di questi bambini sono stati colpiti in maniera molto grave e hanno perso le loro case, persone care e mezzi di sostentamento. Save the Children e i suoi partner locali in Indonesia sono fortemente preoccupati del forte impatto psicologico che il disastro rischia di ...

Terremoto e tsunami in Indonesia - Save the Children : centinaia di migliaia di bambini colpiti dalla catastrofe : Mentre cresce la paura per le centinaia di dispersi dopo il Terremoto di magnitudo 7.4 e lo tsunami che ha colpito l’isola di Sulawesi in Indonesia, le organizzazioni umanitarie stanno faticando a raggiungere alcune delle comunità più colpite. Manca l’energia elettrica nei dintorni di Palu, la capitale di Sulawesi centrale, mentre le frane hanno bloccato le strade principali e altre infrastrutture di vitale importanza, come l’aeroporto di Palu, ...

Milano : un premio Nobel al “Green will Save the world” - il meeting europeo del verde e del paesaggio : Sarà il verde, forse anche più della bellezza invocata da Dostoevskij, a salvare il mondo. Un mondo ecosostenibile, con meno incuria e degrado, dove il rispetto e la tutela dell’ambiente appartenga consapevolmente ad istituzioni e cittadini. Da Milano parte “Green will save the world”, il manifesto che professionisti, architetti paesaggisti, designer, manager di aziende verdi e imprenditori lanceranno dal 4 al 7 ottobre prossimi all’interno ...

Da The Walking Dead a Save Me : Lennie James nel mistery drama inglese dei record : Da The Walking Dead al suo spin off e a Save Me, il passo è stato breve per Lennie James che si sta facendo strada nella recitazione più velocemente del previsto e che da domani, 28 settembre, su Sky Atlantic sarà protagonista di un mistery drama dei record. Save me: salvami è una delle più interessanti serie british degli ultimi anni e dopo aver conquistato la Gran Bretagna con i suoi sei episodi, adesso prova a fare lo stesso anche in Italia ...

Ebola - Save the Children : preoccupazione per i nuovi casi in Congo : Save the Children esprime forte preoccupazione per la conferma di cinque nuovi casi di Ebola identificati negli ultimi giorni nella Repubblica Democratica del Congo. Save the Children sta lavorando in stretto coordinamento con il governo della RDC, le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni umanitarie internazionali e i servizi sanitari locali per contenere la diffusione del virus Ebola. Tchomia, situata sul lago Alberto, si trova 62 km a ...