Sardegna | trovata morta la donna dispersa nel Cagliaritano

Maltempo - trovata morta la donna dispersa in Sardegna : Roma, 11 ott., askanews, - In Sardegna è stata trovata morta la donna di 45 anni, Teresa Macario, dispersa da ieri notte nelle campagne di Assemini, Cagliari,. L'auto nella quale viaggiava con il ...

