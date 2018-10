Sara Tommasi | ex agente Fabrizio Chinaglia non la violentò Motivazioni sentenza

"Prove fragili" : Era accusato di avere violentato Sara Tommasi - assolto agente dello spettacolo : Tommasi, laureata in Economia alla Bocconi, in passato anche 'naufraga' del programma L'Isola dei famosi e che partecipò anche ad un film pornografico. Secondo l'indagine, tra agosto e settembre 2013 ...

Sara Tommasi si sposa : La seconda vita di Sara Tommasi comincia a 37 anni da una proposta di nozze: l’anno prossimo il fidanzato Angelo, 46 anni, imprenditore di acque minerali, la porterà all’altare. L’ex showgirl e attrice ha svelato che la cerimonia sarà celebrata al Relais Todini, antica residenza di Todi, in provincia di Perugia, dove gli ospiti degusteranno un menu tipico della tradizione umbra. «Ho scelto Angelo perché è un uomo serio, l’amore vero, quello che ...

“Tutto vero”. Sara Tommasi - l’ultima della showgirl spiazza i fan che stavolta possono gioire : Aveva poco più di 18 anni quando Sara Tommasi fece le valige. Lasciò Narni, nel cuore verde dell’Umbria a due passi da Terni, per Milano. L’obbiettivo era quello di studiare poi, nella città della moda e delle opportunità, la sua bellezza non è passata inosservata. Prima le passerelle poi la televisione e un’ascesa che sembrava irresistibile fino a quando la malattia e una serie di amicizie sbagliate non l’hanno trascinata in un gorgo di follia. ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Sara Affi Fella nel cast? Sara Tommasi esclusa "Non ha superato il provino" : GRANDE FRATELLO Vip 2018, cast e anticipazioni: da Alberico Lemme a Francesco Monte, i papabili concorrenti e un'indiscrezione sul provino di Antonella Elia...(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 21:45:00 GMT)

