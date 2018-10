Sanitopoli abruzzese | Cassazione conferma condanna di 3 anni e 11 mesi all' ex Governatore

abruzzo24ore.tv

: RT @MarcoTastardi: L'ex governatore #DelTurco condannato in via definitiva a 3 anni e 11 mesi per induzione indebita nel processo sulla #Sa… - doroteabe : RT @MarcoTastardi: L'ex governatore #DelTurco condannato in via definitiva a 3 anni e 11 mesi per induzione indebita nel processo sulla #Sa… - mariobortoluss1 : RT @MarcoTastardi: L'ex governatore #DelTurco condannato in via definitiva a 3 anni e 11 mesi per induzione indebita nel processo sulla #Sa… - loureiro1966 : RT @MarcoTastardi: L'ex governatore #DelTurco condannato in via definitiva a 3 anni e 11 mesi per induzione indebita nel processo sulla #Sa… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) L'Aquila - È statata dallalaa 3e 11di reclusione per l'exdell'Abruzzo Ottaviano Del Turco nel processo per la ''. In primo grado Del Turco era statoto a 9e 6per associazione a delinquere e altri reati, in appello la pena era scesa a 4e 2e per una precedente decisione della Suprema Corte era stata esclusa l'associazione e nell'appello bis, svoltosi davanti alla Corte d'appello di Perugia nel 2017, la pena era stata ricalcolata in 3e 11. Ad accusare Del Turco di essersi fatto dare 850 mila euro, era stato l'imprenditore Vincenzo Angelini titolare di Villa Pini a Chieti. Con Del Turco è statoto in via definitiva a 3e 9l'ex consigliere regionale del Pd, Camillo Cesarone. In sostanza ...