San Rossore 1938 leggi razziali | lunedì 15 ottobre convegno al Sant’Anna

Il direttore Pietrini a Pisa per presiedere una conferenza nell'ambito di 'San Rossore 1938' parla di Shoah e leggi razziali : Ma la Cerimonia è stata chiaramente anche il segno tangibile dell'impegno che il mondo accademico italiano si è preso per scongiurare che in futuro possano accadere cose anche lontanamente simili. « ...

Leggi razziali - “San Rossore 1938” : anteprima a Pisa per “1938. Diversi” dopo la premiazione al Festival di Venezia : Debutta a Pisa in anteprima toscana “1938. Diversi”, il film di Giorgio Treves appena presentato a Venezia 75 dove ha vinto il HRNs Award 2018 (menzione speciale) – il Premio Speciale per i Diritti Umani. La proiezione del film, a ingresso gratuito, è mercoledì 19 settembre alle 20,30 al Cinema Arsenale (vicolo Scaramucci, Pisa). Nell’occasione interverranno Roberto Pisoni, direttore Sky Arte, Carolina Levi, Tangram Produzione, lo ...

San Rossore 1938 : al via la mostra “Ebrei in Toscana XX-XXI Secolo” e il ciclo di film e incontri “Italia anno 5779” : Mercoledì 12 settembre a Pisa è stata una giornata di eventi nell’ambito di “San Rossore 1938”. Alle 17.30 al Giardino Scotto (Sotterraneo del Bastione Sangallo, Lungarno Fibonacci, 2) è stata inaugurata la inaugura la mostra “Ebrei in Toscana XX-XXI Secolo”, a cura di ISTORECO (Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella Provincia di Livorno). Alle 18.30, nello stesso luogo, si è svolta la presentazione del libro “San ...

San Rossore 1938 : il 12 settembre una giornata di eventi a Pisa : Mercoledì 12 settembre a Pisa è una giornata di eventi nell’ambito di “San Rossore 1938”. Alle 17.30 al Giardino Scotto (Sotterraneo del Bastione Sangallo, Lungarno Fibonacci, 2) si inaugura la mostra “Ebrei in Toscana XX-XXI Secolo”, a cura di ISTORECO. Alle 18.30, nello stesso luogo, si svolgerà la presentazione del libro “San Rossore 5 settembre 1938. Il seme cattivo delle leggi razziali in Italia” a cura di Mafalda Toniazzi (Pisa University ...

“San Rossore 1938” : il mondo accademico riconosce le proprie responsabilità a 80 anni dalla firma delle Leggi razziali : Il rettore dell’Università di Pisa Paolo Mancarella, a nome dell’intera Accademia e alla presenza di tutti i rettori delle università italiane, riconoscerà la responsabilità per gli atti che, a partire dall’adesione al “Giuramento di fedeltà al Fascismo” del 1931, videro il mondo universitario silente e complice verso le scelte del regime che giunsero sino all’emanazione delle Leggi razziali nel 1938. È la prima volta che in Italia un ...

Leggi razziali - 80 anni fa a San Rossore la firma della vergogna. I prof chiedono scusa : Pisa, 3 settembre 2018 - professori universitari e accademici italiani annunceranno le scuse per l'avvallo alle Leggi razziali fasciste del 1938, accolte nel silenzio complice quando non sostenute ...

“San Rossore 1938” : iniziative in Toscana in occasione dell’80° anniversario dalla firma delle leggi razziali : Mercoledì 5 settembre, alle ore 12, nella Sala Gronchi della Tenuta di San Rossore, la Regione Toscana e l’Università di Pisa presenteranno le iniziative organizzate a Pisa e in Toscana in occasione dell’80° anniversario dalla firma delle leggi razziali. Saranno presenti Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana, Michele Conti, sindaco di Pisa, Paolo Mancarella, rettore ...