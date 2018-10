Samsung Galaxy A9 | lo smartphone con quadrupla fotocamera posteriore

Come ci è sembrato Samsung Galaxy A9 (2018) - lo smartphone con 4 fotocamere : Location meneghina per la presentazione del nuovo smartphone di fascia medio-alta del colosso coreano. Il suo nome è Samsung Gaalxy A9 (2018) e al posteriore sfoggia ben 4 fotocamere, non a caso è stato definito dalla casa stessa "il primo smartphone non-flagship con 4 sensori fotografici". L'articolo Come ci è sembrato Samsung Galaxy A9 (2018), lo smartphone con 4 fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Fotocamera AI per i Samsung Galaxy S9 : le differenze col Note 9 si riducono : L'intelligenza artificiale sbarcherà anche a ridosso della Fotocamera dei Samsung Galaxy S9, seguendo le orme proprie del Note 9, forgiata in questo senso di default. Se c'erano ancora dei dubbi che quanto sopra descritto potesse accadere, eccoli decadere uno per uno: come vi avevamo raccontato ieri in questo articolo in merito all'arrivo sui top di gamma della serie Galaxy S della nuova modalità 'Scene Optimizer' (ottimizzazione di scene e ...

Samsung Galaxy A7 - 2018 - e Galaxy A9 - 2018 - : la nostra anteprima - foto e video - : Samsung ha presentato quest'oggi il primo quad-camera phone al mondo, Galaxy A9 , 2018, , e con l'occasione abbiamo dato un'occhiata più da vicino anche al suo primo tri-camera phone, ovvero Galaxy A7 , 2018, . Per quanto riguarda il dettaglio tecnico dei due ...

Ufficiale il Samsung Galaxy A9 2018 anche per l’Italia : 4 fotocamere a questo prezzo : Eccoci qui a parlare del Samsung Galaxy A9 2018, il primo dispositivo del mondo Android provvisto di 4 fotocamere sul versante posteriore. Passiamo subito ad illustrarvi le specifiche tecniche del dispositivo: schermo SuperAMOLED da 6.3 pollici FHD+, processore Snapdragon 710, 6/8GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino ad ulteriori 512GB). Il comparto fotografico posteriore dispone di un sensore principale da 24MP ...

Altra rinuncia per i Samsung Galaxy con Android Pie : come cambia il gaming? : Ci sono tante novità che potremo toccare con mano a bordo dei Samsung Galaxy appena i modelli compatibili avranno modo di installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come del resto abbiamo avuto modo di osservare proprio in queste ore con il Samsung Galaxy S9 e le migliorie che verranno assicurate al pubblico per quanto concerne la fotocamera. Tuttavia bisogna mettere in preventivo che con il trascorrere degli anni il ...

Samsung Galaxy A9 2018 è ufficiale con 4 fotocamere posteriori a 629 euro : Nella presentazione di Milano. che sta finendo proprio in questi istanti, Samsung ha presentato il nuovo Galaxy A9 2018, rivoluzionando un po’ il comparto fotocamere, che ora sono diventate quattro. Come funzionano le quattro fotocamere leggi di più...

Galaxy A9 - ecco il nuovo Samsung con quattro fotocamere posteriori : Samsung Galaxy A9, lo smartphone con quattro fotocamere posterioriSamsung Galaxy A9, lo smartphone con quattro fotocamere posterioriSamsung Galaxy A9, lo smartphone con quattro fotocamere posterioriE così è Samsung ora ad avere lo smartphone con più fotocamere di tutti. La casa coreana ha scelto Milano per la presentazione del suo ultimo telefono, Galaxy A9, che come caratteristica principale conta ben quattro fotocamere sul lato posteriore. Che ...

Samsung Galaxy A9 (2018) è ufficiale : un piccolo top di gamma con quattro fotocamere : Il primo a spingersi tanto oltre è uno smartphone di Samsung, ed è curioso dal momento che a Seul hanno celebrato da poco il matrimonio con i tre sensori L'articolo Samsung Galaxy A9 (2018) è ufficiale: un piccolo top di gamma con quattro fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Scheda tecnica Samsung Galaxy X da novembre : lancio previsto ad inizio 2019 : Torniamo a parlare del Samsung Galaxy X, il primo smartphone pieghevole del brand sudcoreano, e lo facciamo con qualche spunto che in parte smentisce ed in parte conferma quanto finora emerso. Dalle parole di DJ Koh, CEO della divisione mobile del produttore asiatico, ci era parso di capire avremmo potuto assistere alla presentazione del dispositivo nel mese di novembre, scenario poi accantonato. Mancherebbero poche settimane alla data indicata, ...

A cosa servono 4 fotocamere sul Samsung Galaxy A9 2018? Orario presentazione e diretta streaming oggi 11 ottobre : Del Samsung Galaxy A9 e della sua configurazione di ben 4 fotocamere sul retro si sa già tutto prima della presentazione del device che avverrà oggi 11 ottobre. I 4 sensori principali promettono grandi cose ed è pure giusto soffermarsi sui dettagli della presentazione dello smartphone in diretta streaming, compreso l'Orario in cui partirà il live. A dettagliare il comparto fotografico del Samsung Galaxy A9 2018 a poche ore dal lancio è stato ...

Samsung Galaxy J5 2017 a prezzo sottocosto in un famoso volantino nazionale : Segnaliamo una nuova offerta a prezzo sottocosto del Samsung Galaxy J5 2017 che sarà presente in volantino nazionale di una famosa catena commerciale: i dettagli.Giusto ieri vi avevamo segnalato la presenza di un offerta a prezzo sottocosto per il Galaxy S8 e abbiamo la certezza che insieme a questo ex top di gamma ci sarà pure uno smartphone di fascia medio-bassa di Samsung.Samsung Galaxy J5 2017 disponibile a prezzo sottocosto da Unieuro: i ...

Samsung Galaxy A9 confermato : avrà 4 fotocamere posteriori : Manca poco all‘evento annunciato da Samsung per l’11 ottobre 2018 chiamato “4X fun” in cui ha preannunciato di presentare un device che entrerà a far parte della famiglia dei Galaxy. A quanto pare ora sappiamo leggi di più...