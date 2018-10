Samsung Galaxy A9 | il primo smartphone con quattro fotocamere posteriori

Samsung Galaxy A9 (2018) : svelato il primo smartphone al mondo con 4 fotocamere posteriori : E’ sufficiente leggere i dati che periodicamente piattaforme social come Facebook e Instagram condividono per comprendere quante milioni di fotografie vengono ogni giorno condivise dalle persone sui profili social. Questa rivoluzione è legata soprattutto alla diffusione degli smartphone, che attraverso fotocamere integrate sempre più avanzate sotto il profilo tecnologico permettono di catturare immagini di qualità crescente in maniera ...

Samsung offre 6 mesi di protezione Sicuritalia gratuiti a chi acquista Galaxy S9 - S9 Plus e Note 9 : Samsung offre in regalo un abbonamento di 6 mesi gratis al servizio Sicuritalia protezione24 Persona a chi acquista un Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 L'articolo Samsung offre 6 mesi di protezione Sicuritalia gratuiti a chi acquista Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A9 2018 con 4 fotocamere : specifiche - uscita - prezzo : Samsung Galaxy A9 2018 presentato ufficialmente dall’azienda sudcoreana, oggi 11 ottobre, è il primo smartphone con 4 fotocamere posteriori. Le altre caratteristiche vedono un display da 6,3 pollici e una batteria da 3800 mAh, due versioni da 6 e 8GB, ma il prezzo? Potrebbe stupire. Samsung Galaxy A9 2018: più che un medio gamma La serie Galaxy A è nata per realizzare smartphone di fascia media che riuscissero a contenere il prezzo seppur ...

Samsung Galaxy A9 2018 è ufficiale con 4 camere posteriori : caratteristiche e prezzo : Il nuovo Samsung Galaxy A9 2018 è ufficiale ed è il primo smartphone android al mondo con quattro fotocamere posteriori: le altre caratteristiche e il prezzo in Europa.Se fino ad un paio di anni fa Samsung non implementava ancora le doppie fotocamere posteriori, mentre la concorrenza già lo faceva, nel 2018 il colosso coreano ha cambiato decisamente marcia.Infatti oggi è stato annunciato il Samsung Galaxy A9 2018, il primo smartphone con sistema ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per LG V20 - Huawei P20 Pro - ASUS ZenFone 4 Selfie - Samsung Galaxy S8 - J4 - A6 Plus e J5 Prime : Oggi pioggia di Aggiornamenti per LG V20, Huawei P20 Pro, ASUS ZenFone 4 Selfie, Samsung Galaxy S8, J4, A6 Plus e J5 Prime. Ecco le novità! L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per LG V20, Huawei P20 Pro, ASUS ZenFone 4 Selfie, Samsung Galaxy S8, J4, A6 Plus e J5 Prime proviene da TuttoAndroid.

Fotocamera AI per i Samsung Galaxy S9 : le differenze col Note 9 si riducono : L'intelligenza artificiale sbarcherà anche a ridosso della Fotocamera dei Samsung Galaxy S9, seguendo le orme proprie del Note 9, forgiata in questo senso di default. Se c'erano ancora dei dubbi che quanto sopra descritto potesse accadere, eccoli decadere uno per uno: come vi avevamo raccontato ieri in questo articolo in merito all'arrivo sui top di gamma della serie Galaxy S della nuova modalità 'Scene Optimizer' (ottimizzazione di scene e ...

Samsung Galaxy A7 - 2018 - e Galaxy A9 - 2018 - : la nostra anteprima - foto e video - : Samsung ha presentato quest'oggi il primo quad-camera phone al mondo, Galaxy A9 , 2018, , e con l'occasione abbiamo dato un'occhiata più da vicino anche al suo primo tri-camera phone, ovvero Galaxy A7 , 2018, . Per quanto riguarda il dettaglio tecnico dei due ...

Ufficiale il Samsung Galaxy A9 2018 anche per l’Italia : 4 fotocamere a questo prezzo : Eccoci qui a parlare del Samsung Galaxy A9 2018, il primo dispositivo del mondo Android provvisto di 4 fotocamere sul versante posteriore. Passiamo subito ad illustrarvi le specifiche tecniche del dispositivo: schermo SuperAMOLED da 6.3 pollici FHD+, processore Snapdragon 710, 6/8GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino ad ulteriori 512GB). Il comparto fotografico posteriore dispone di un sensore principale da 24MP ...

Altra rinuncia per i Samsung Galaxy con Android Pie : come cambia il gaming? : Ci sono tante novità che potremo toccare con mano a bordo dei Samsung Galaxy appena i modelli compatibili avranno modo di installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come del resto abbiamo avuto modo di osservare proprio in queste ore con il Samsung Galaxy S9 e le migliorie che verranno assicurate al pubblico per quanto concerne la fotocamera. Tuttavia bisogna mettere in preventivo che con il trascorrere degli anni il ...