Salvini vs Tito Boeri | “si dimetta | poi si candidi” Ultime notizie | Inps “Quota 100

Da Forza Italia a Forza Salvini : il partito di Berlusconi ormai non c'è più : All'interno degli azzurri nasce la corrente Salviniana che propone l'appoggio esterno di Forza Italia al governo Conte e una...

Toti sta stretto in Forza Italia : “Non può essere il partito dello spread”. E pensa a un nuovo soggetto alleato di Salvini : A Giovanni Toti il partito sta sempre più stretto. Con la cerchia più intima – riporta il Corriere – il governatore ligure si è sfogato di tutto ciò che non gli piace in Forza Italia. A partire dai sondaggi, che ormai danno gli azzurri ampiamente sotto il 10 per cento. Il motivo, per Toti, è chiaro: “Organizzano delle convention in cui i dirigenti si alternano sul palco, applaudendosi tra di loro, e sono sempre di meno e sempre ...

L'idea di Salvini per fermare lo spread : "Meno tasse a chi investe in titoli di Stato" : Il governo gialloverde adesso sta valutando la possibilità di detassare i contribuenti che investono in titoli di Stato italiani. La conferma viene da Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai 3. "Non farsi prendere dal panico che non esiste - spiega il vide premier leghista - lo spread è qualcuno che in multinazionali e istituti finanziari importanti decide con un click compro o vendo. Ci sono pochi, grandi personaggi che sperano che l'Italia ...

Salvini : meno tasse per i Titoli Italia : L'economia è sana. Il risparmio è il più alto,gli imprenditori hanno voglia di fare,i giovani sono pronti a lavorare.Non farei una Manovra che ruba il futuro".

Salvini : meno tasse per Titoli italiani : 9.27 "La Manovra non cambia perchè lo Spread o Bankitalia dicono che non devo toccare la Fornero". Così Salvini ad Agorà. Se lo spread arrivasse a 400? "Non vogliamo chiedere l'oro per la Patria,ma aiutare chi investe nei Titoli italiani E' possibile pensare a nuove emissioni di Titoli facendo pagare meno tasse a chi investe nel proprio Paese",annuncia E assicura: "L'Italia non salta. L'economia è sana. Il risparmio è il più alto,gli ...

Nel partito di Berlusconi nasce Forza Salvini e bussa al Governo : Lo strappo si è consumato. Forza Salvini prende vita in FI spinta da Pietro Spizzirri, coordinatore regionale dei club azzurri

Piotta riadatta la sua canzone più famosa : 'Salvini il SuperCafone eccolo qua'. Il vice premier divertito : 'Orecchiabile' : Stavolta Matteo Salvini è stato abile. Non come quando - cioè sempre - attacca Roberto Saviano, facendo pubblicità a uno scrittore che ne ha tanto bisogno perché in crisi creativa ormai da tanto tempo.

Salvini ha mentito sui migranti e la Germania? : I dati ufficiali dicono che i migranti vengono già rimandati in Italia dalla Germania e che i rimpatri sono aumentati, diversamente da quanto sostiene il ministro dell'Interno The post Salvini ha mentito sui migranti e la Germania? appeared first on Il Post.

Salvini e Le Pen vogliono guidare un nuovo partito operaio : Un fronte unico sotto la bandiera della "libertà dei popoli" che si presenterà con liste divise e nazionali ma probabilmente con un unico Spitzenkanditat, candidato alla commissione Ue. Matteo Salvini e Marine Le Pen lanciano da Roma la corsa 'sovranista' alle europee di fine maggio. Il vice premier leghista e il segretario nazionale del Rassemblement national partecipano insieme a un incontro su crescita e ...

Salvini all’attacco di Macron : «Selfie svestito con Saviano?» : «Spero solo che non si siano fatti un selfie svestiti, come usa fare Macron di recente…». È un attacco diretto e non certo sottile quello di Matteo Salvini galvanizzato dalla presenza dell’alleata Marine Le Pen. L’obiettivo? Il «nemico giurato» Roberto Saviano e il presidente francese Emmanuel Macron. La frase è arrivata in risposta a chi gli chiedeva un commento sull’incontro tra il presidente francese e lo scrittore. Salvini si riferisce ...