Salvini | voglio tirar giù villa Casamonica con ruspa

Salvini e Di Maio : "Tiriamo orgogliosamente diritto - mercati ci vogliono più bene dei burocrati" : "Gli italiani ci chiedono meno tasse e più lavoro, noi questo facciamo. Non abbiamo intenzione di fare nessun regalo a chi vuole un Italia in ginocchio. Tiriamo orgogliosamente dritto. Noi andiamo ...

Salvini canzona Junker : "Voglio portarlo a cena. Sarà vegana e sobria" : Matteo Salvini è a Lione dove ha partecipato al G6 con i ministri dell'Interno europei. Il clima è scottante, le dichiarazioni pubbliche lo raccontano bene. L'Italia si appresta a licenziare la legge ...

Salvini e Le Pen vogliono guidare un nuovo partito operaio : Un fronte unico sotto la bandiera della "libertà dei popoli" che si presenterà con liste divise e nazionali ma probabilmente con un unico Spitzenkanditat, candidato alla commissione Ue. Matteo Salvini e Marine Le Pen lanciano da Roma la corsa 'sovranista' alle europee di fine maggio. Il vice premier leghista e il segretario nazionale del Rassemblement national partecipano insieme a un incontro su crescita e ...

I 780 euro al mese del reddito di cittadinanza [VIDEO] potranno essere percepiti anche dai rom, purché si tratti di cittadini italiani e di "persone per bene" disposte a cercare lavoro rispettando le regole: parola di Salvini. Secondo il vicepremier leghista, i 780 euro mensili che lo Stato dovrebbe erogare dai primi mesi del 2019 a beneficio di disoccupati e soggetti in difficolta' economiche non verranno distribuiti con criteri discriminatori

780 euro al mese anche per i rom? Salvini chiarisce : 'Solo se vogliono lavorare' : I 780 euro al mese del reddito di cittadinanza potranno essere percepiti anche dai rom, purché si tratti di cittadini italiani e di “persone per bene” disposte a cercare lavoro rispettando le regole: parola di Salvini. Secondo il vicepremier leghista, i 780 euro mensili che lo Stato dovrebbe erogare dai primi mesi del 2019 a beneficio di disoccupati e soggetti in difficoltà economiche non verranno distribuiti con criteri discriminatori di alcun ...

Salvini : "Pronti a chiedere i danni ai burocrati europei che vogliono male all'Italia" : Matteo Salvini ha individuato i colpevoli dell'innalzamento dello spread, che stamani aveva superato quota 300. Secondo il ministro dell'Interno è colpa di Juncker e degli altri burocrati europei che vogliono male all'Italia ed è pronto a chiedere i danni. Infatti sui suoi account social, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 ottobre 2018, Salvini ha scritto:"Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far ...

Salvini incrocia Mattarella e smorza le tensioni sul Def : 'Non voglio Italia più indebitata' : Il vicepremier: 'Le misure della manovra servono per cambiare rotta'. Di Maio si scaglia invece contro Pd e Forza Italia: 'creano terrorismo mediatico sugli effetti dello spread' -