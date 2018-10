Salvini | società di calcio paghino per gestione ordine pubblico

Salvini : "Un certo islam incompatibile con la nostra società" : Affronta tutti i temi cari al mondo cattolico (e non solo) nella sua intervista a La Bussola Quotidiana. Matteo Salvini si dice "stupito" degli attacchi ricevuti dall"Avvenire e da Famiglia Cristiana e tira dritto per la sua strada. Mandando un segnale forte in tema di famiglia, immigrazione, islam e drooghe.Innanzitutto, l"islam. Matteo Salvini ricorda che quel rosario, mostrato in piazza Duomo durante un comizio, "me lo porto sempre con me" e ...