Salvini resta inchiodato alla vergogna delle sue parole su Cucchi

Elsa Fornero : «Salvini è costretto ad abbassare la cresta» : Non se ne esce: non si riesce a dipanare la questione sulla legge delle pensioni proposta dall’ex ministro al Welfare Elsa Fornero, che viene continuamente citata, bistrattata, difesa, cancellata, decantata. Se il governo non vuole sentir ragioni e se la vuole togliere di torno, il Fondo Monetario Internazionale la difende e dice che quella legge va «preservata» a tutti i costi. Luigi Di Maio, dal canto suo, su Twitter ribadisce: «Se ...

Arrestato un tunisino di 40 anni - pregiudicato e clandestino. Era già stato espulso. L'ira di Salvini «Fuori dall'Italia» : 'Un tunisino di 40 anni, clandestino e pluripregiudicato, è stato fermato dalla polizia perché sospettato di aver messo a segno decine di colpi nel centro di Padova. Fuori dall'Italia questi ...

Decreto Salvini - il migrante arrestato per l'aggressione ai due poliziotti di Foggia via dall'Italia : La posizione di Omar Jallow, arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, all'attenzione della commissione territoriale che dovrà valutare se revocargli la protezione umanitaria

Riace - Pd : su Lucano Salvini rilancia video di prestanome 'ndrangheta - : I dem e Sinistra italiana attaccano il vicepremier per un filmato, condiviso per contestare Domenico Lucano, di un'intervista all'ex vicesindaco del comune calabrese , Pietro Zucco. L'uomo, accusano i ...

Ue - Salvini-Le Pen : marciare divisi per colpire uniti. Ma restano problemi : ... hanno idee molto simili sull'immigrazione e sulla difesa dei confini, sul rifiuto dell'integrazione europea 'imposta da Bruxelles', sulla difesa delle prerogative nazionali anche in tema di economia.

Mimmo Lucano arrestato. Migliaia di persone a Riace in supporto del sindaco - Salvini : "attendo parole Mattarella e Anm" : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...

Stoccata di Salvini a Di Maio sul balcone : "Se lo avessi fatto io mi avrebbero arrestato" : 'Siamo al governo da quattro mesi, io e Lui, e da quattro mesi quasi tutto il mondo giornalistico, i poteri forti ci attaccano. Siamo arrivati al governo il primo giugno e il 2 giugno, già dicevano,: ...

Bitz al campo rom - arrestati padre e nonno del baby rapper de 'Le Iene'. Salvini esulta : Quella della ricettazione di preziosi era una delle tre attività criminali su cui si basava l'economia del campo rom, assieme al traffico di cocaina e alla rivendita di pezzi di auto rubate. Dal ...