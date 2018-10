Salvini | «Polizia sui treni per cacciare chi non paga Negozietti etnici chiusi entro le

Salvini : pattuglioni di polizia sui treni. Club pagheranno per sicurezza negli stadi : 'Ho in programma di fare dei pattuglioni della polizia a bordo dei treni per cacciare a calci in culo chi non paga o delinque'. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini che ha ...

“Cucchi morto per le fratture? Non credo agli asini che volano”. Le dichiarazioni di Giovanardi - Salvini e sindacati polizia : “Sia chiaro: tra i carabinieri e gli spacciatori, io sto coi carabinieri. Poi se i carabinieri commettono dei reati è giusto che paghino”. Così il 18 gennaio 2017, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), l’ex senatore del centrodestra, Carlo Giovanardi, si espresse in merito all’inchiesta bis aperta dalla procura di Roma sulla morte di Stefano Cucchi. Al termine dell’inchiesta fu contestato il reato di omicidio preterintenzionale ai ...

Polizia : Salvini tra selfie e mitragliette al quarantesimo anniversario dei Nocs : L'intervento pubblico e celebrativo di Matteo Salvini alla cerimonia per il 40° anniversario della costituzione dei Nocs della Polizia di Stato è stato breve, due-tre minuti, ma arricchito di ...

Migranti : Salvini - richiedenti asilo hanno aggredito Polizia - pacchia finita : Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "Ieri, in provincia di Foggia, una pattuglia della Polizia è stata aggredita a calci e pugni da un gruppo di richiedenti asilo per un semplice controllo ad un 26enne gambiano, in Italia per motivi umanitari, che non si era fermato al posto di blocco. Questo signore è stato

Ritocco azzurro per Salvini : "Più polizia nel decreto" : Al ministro dell'Economia Tria, il responsabile del dipartimento di politica economica del partito, Renato Brunetta, dice che 'i conti non tornano: l'obiettivo all'1,6% di crescita per il 2019 non ...

Mattarella e Salvini si stringono la mano alla festa della Polizia. Il vicepremier : "Sulla manovra andremo fino in fondo" : L'Associazione Nazionale Polizia di Stato per i suoi 50 anni sfila sul lungomare di Roma. Qui, insieme al presidente dell'Anps Claudio Savarese e al capo della polizia Franco Gabrielli, arrivano anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che, dopo il botta e risposta di ieri sulla manovra, si ritrovano faccia a faccia alla festa della Polizia. Vicini, ma non troppo, i due si salutano e ...

Polizia - Salvini : piano straordinario assunzioni e dotazioni : Roma, 30 set., askanews, - Un impegno 'per migliorare il vostro lavoro', con un 'piano straordinario di assunzioni, dotazioni e innovazione tecnologica': così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Festa della polizia - Salvini a Ostia : 'Avete il diritto di essere un Comune a se stante' : Applausi, selfie e strette di mano per il ministro dell'Interno Matteo Salvini al suo arrivo a Ostia per i festeggiamenti per i 50 anni della fondazione dell'associazione nazionale polizia di stato. '...

Salvini annuncia un piano straordinario di assunzioni nella polizia : Roma, 30 set., askanews, - Un impegno 'per migliorare il vostro lavoro', con un 'piano straordinario di assunzioni, dotazioni e innovazione tecnologica': così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Stop ai tagli e più assunzioni : così Salvini potenzia la polizia : Meno tagli e più agenti. È il piano di Matteo Salvini per potenziare la polizia e rafforzare in particolare quelle specialità finora più toccate proprio dalle sforbiciate dello Stato centrale. 'Tutte ...