Salvini | Negozi etnici chiuderanno entro le 21

Salvini : "I negozietti etnici dovranno chiudere entro le 21. Diventano ritrovo di spacciatori e gente che fa casino" : Nel decreto sicurezza ci sarà un emendamento per prevedere "la chiusura entro le 21 dei negozietti etnici che Diventano ritrovo di spacciatori e di gente che fa casino". È una delle misure annunciate da Matteo Salvini in diretta Facebook. Le ragioni di questo provvedimento? Il ministro dell'Interno spiega: "Non è un'iniziativa contro i negozi stranieri ma per limitare abusi di certi negozi che Diventano ricettacolo di gente ...