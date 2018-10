Salvini mostra il decreto Sicurezza firmato da Mattarella | Ciapa lì e porta a

Pelonzi : dichiarazioni di Salvini su Ostia dimostrano Roma senza sindaco : Roma – “Con le dichiarazioni sull’autonomia di Ostia, Salvini dimostra che Roma non ha un sindaco, perche’ parla di questioni di esclusiva competenza del primo cittadino, a dimostrazione del fatto che la Lega fagocita il M5S e lo riduce a suo scendiletto”. Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. “Salvini chiede autonomia per Ostia- prosegue Pelonzi- e si proclama cosi’ ...

Votando per Orban - Berlusconi si è dimostrato succube di Salvini : Se c'era una occasione che Forza Italia avrebbe dovuto cogliere per marcare una posizione culturale distinta sia da Salvini sia da chi pur collocandosi nel Partito popolare europeo ha assunto posizioni autoritarie non solo sulle questioni dei migranti, ma sulla libertà di stampa e sulla autonomia della magistratura, insomma sulla quintessenza di uno stato di diritto, questo era ed è il voto su Orban al Parlamento Europeo.Votando ...

Salvini nel salotto buono della finanza per dimostrare di non essere un elefante in un negozio di porcellane : Addio, dichiarazioni liquidatorie e burbanzose. Addio atteggiamenti da ammazzasette. Matteo Salvini risale il Lago di Como e abbandona, giunto nel salotto buono del capitale, gli atteggiamenti che lo hanno portato al 34 percento nei sondaggi, ma potrebbero impedirgli di arrivare al 51. Ieri di lotta, oggi decisamente di governo. O anche di ministero delle finanze, e delle politiche comunitarie: poco oltre la frontiera inizia l’Europa, e la ...

Caso Diciotti - Salvini mostra in diretta Facebook l’avviso di garanzia : “Sono indagato - qualcuno vuole fermarmi” : Dal suo ufficio in Viminale, Matteo Salvini ha aperto in diretta Facebook l’avviso di garanzia notificatogli dai carabinieri dopo il Caso Diciotti. “Sono indagato” ha detto il ministro dell’Interno, “ho il sospetto che qualcuno voglia fermarmi“. L'articolo Caso Diciotti, Salvini mostra in diretta Facebook l’avviso di garanzia: “Sono indagato, qualcuno vuole fermarmi” proviene da Il Fatto ...

Salvini : bastato mostrare taser per evitare rissa - grazie forze ordine : Roma – “Sperimentazione del taser, buona la prima! Ieri notte, nei dintorni della stazione centrale di Milano, le volanti della Polizia di Stato sono intervenute per sedare una rissa tra tre persone. Una di loro era armata con un coltello: agli agenti e’ bastato mostrare il taser per bloccare i contendenti”. “Insomma, piu’ sicurezza e meno rischi. Complimenti e grazie alle forze dell’ordine! Avanti ...

Diciotti : Salvini attaccato da Riondino - 'madrino' della Mostra del Cinema di Venezia : 2 Salvini si ritrova ancora al centro delle polemiche. [VIDEO] Questa volta, a scatenarle, è stato l'autonominatosi madrino del Festival del Cinema di Venezia Michele Riondino, che non ha risparmiato pesanti attacchi all'indirizzo del ministro degli Interni. All'indomani dell'incontro con Viktor Orban e nel pieno degli strascichi legati alla vicenda della nave Diciotti, la questione Salvini si sposta dalla scena politica al ...

Milano - Orbán da Salvini : «Matteo è il mio eroe dimostra che i migranti si possono fermare anche via mare» : Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, nel corso della conferenza stampa in Prefettura a Milano dopo l'incontro con il vicepremier Matteo Salvini

Salvini giovedì alla Mostra del Cinema - il prefetto : Nessun rinforzo di sicurezza : Al prefetto sono state presentate le varie misure di controllo agli accessi, la sala operativa che funziona 24 ore su 24 e che consente collegamenti con le polizie di 156 Paesi stranieri, l'apparato ...

Salvini su Facebook ha mostrato il 'punto zero' del crollo del ponte Morandi : E alla fine anche il 'punto zero' della tragedia del ponte Morandi viene messo a nudo. La diretta Facebook annunciata da Matteo Salvini si inoltra sempre di più sul luogo della sciagura e la ...

