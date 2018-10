Salvini | “Le società diano il 5-10% degli incassi dei biglietti per pagare l’ordine

Monti : “Lega? Nel 2008 partecipò alla ratifica Trattato di Lisbona - su cui si regge l’Europa. E Salvini votò a favore” : “Cosa lamenterei nel giornalismo italiano? Non c’è abbastanza il gusto della memoria. L’altro giorno, ad esempio, ho scoperto che nel 2008 anche la Lega all’unanimità ha partecipato alla ratifica del Trattato di Lisbona, il documento su cui oggi si regge l’Europa. Salvini era parlamentare italiano, allora. Era in Aula e ha votato a favore”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: ...

Camera - Carfagna contro Salvini : “Le sembrerà strano ma le regole valgono anche per lei” : Scontro nell'aula della Camera tra Mara Carfagna e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La vicepresidente della Camera stigmatizza le parole di Salvini che ha accusato l'opposizione di non essere presente in Aula: "Lei è libero di parlare ma non di attaccare il Parlamento, le sembrerà strano ma le regole valgono anche per lei".Continua a leggere

Salvini ironizza su assenze opposizioni - bagarre in Aula. E Carfagna lo rimprovera : “Le regole valgono anche per lei” : Scontro alla Camera, durante il Question time, tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e la presidente di turno, Mara Carfagna. “Curiosa seduta con più banchi vuoti delle opposizioni che non della maggioranza” ha esordito il vicepresidente del Consiglio. “Signor ministro, le ricordo che sono in corso le commissioni in contemporanea con l’aula” gli ha ricordato l’esponente di Forza Italia. “Vorrei ...

Salvini : “Legge di bilancio sia coraggiosa. Tria la faccia espansiva. Audio Casalino? Incauto - non minacciamo nessuno” : “La legge di bilancio? Una cosa è importante: che sia coraggiosa”. E sul caso dell’Audio di Rocco Casalino: “Credo che sia stata Incauto. Ma nessuno minaccia nessuno. Quello che vogliamo dire noi lo diciamo con il sorriso”. Il vicepremier del Carroccio Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della Sera, parla della manovra sul tavolo dell’esecutivo e dei rapporti con Giovanni Tria: “A me piacerebbe ...

Salvini - Oliviero Toscani : “Le sue parole come scoregge - puzzano. Consenso alto? Italiani hanno bisogno del duce” : “Le parole di Salvini sono come scoregge, puzzano. Il suo Consenso in crescita? Gli italiano hanno sempre avuto bisogno di un duce, che fosse rosso, nero o verde. come i bambini con la mamma”. Sono le parole di Oliviero Toscani, ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara su Radio24. L'articolo Salvini, Oliviero Toscani: “Le sue parole come scoregge, puzzano. Consenso alto? Italiani hanno bisogno del duce” ...

Inventano “legge Salvini” per truffare anziani : arrestati 3 nomadi : Tre nomadi di etnia sinti, Armandino e Irma Cena di 45 e 51 anni ed Erika Grimaldi di 46 anni, sono stati arrestati dagli uomini della squadra mobile di Torino per truffe ai danni di anziani.I malviventi si fingevano direttori di banca e, citando una fittizia "legge Salvini" che consisteva in una dichiarazione obbligatoria dell'oro e del denaro custodito in casa, convincevano ignari, e un po" ingenui, pensionati a consegnare loro denaro, ...

I magistrati contro Salvini : “Lesa la nostra indipendenza - stravolge la Costituzione” : Il Consiglio superiore della magistratura con il suo vicepresidente, Giovanni Legnini, e l'Associazione nazionale magistrati rispondono al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e lo accusano di aver proferito parole che "rappresentano uno stravolgimento dei principi costituzionali". Legnini parla di espressioni "lesive del prestigio e dell’indipendenza" della magistratura.Continua a leggere

Salvini : “Le inchieste? Qualcuno vuole fermare me e la Lega”. E parla ancora come Berlusconi : “Io eletto - i giudici no” : Il sequestro dei 49 milioni di euro alla Lega. E poi i carabinieri che arrivano al Viminale per consegnare l’atto che ufficializza l’accusa da parte della Procura di Palermo di sequestro di persona aggravato dei migranti a bordo della Nave Diciotti. Per il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sono i segnali che “Qualcuno ha voglia di fermare Salvini, la Lega e la voglia di il cambiamento del popolo italiano. Non ci ...

Paragone (M5S) : “Lega di Salvini è completamente diversa rispetto a quella di Bossi” : Roma – Gianluigi Paragone, Senatore del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Dal giornalismo al Palazzo “Io vivo il Palazzo come se fosse una grande redazione –ha affermato Paragone-. La mia curiosità resta la stessa. M’aspettavo la ritualità di alcuni riti istituzionali, quella ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 - scontro Salvini-Fornero : Damiano - “Lega zitta” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sui temi previdenziali: scontro Fornero-Salvini sulla Quota 100 subito in Manovra, “non serve a nessuno nè giovani nè anziani". Tutte le novità(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 12:20:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Salvini “leader più forte” di Renzi e Di Maio : 60% ‘sposa’ linea del Ministro Lega : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa. Lega sorpassa il M5s(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Vertice Salvini-Orban a Milano per costituire la “Lega delle Leghe” in Europa : M5S irritato - la sinistra protesta in piazza : Nella giornata di oggi è previsto l'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban, che si svolgerà per motivi logistici nei locali della prefettura di Milano. Il Pd milanese, Anpi, la Cgil e LeU hanno indetto un presidio di protesta alle ore 17.00 in piazza San Babila, a circa 500 metri dall'evento.Continua a leggere

‘Ndrangheta - Saviano a Salvini : “Lega non l’ha capita. Per anni ha offeso tutto il Sud. Ma i soldi della mafie vanno a Nord” : “Chieda scusa, ministro, in nome di un partito che ha governato nei territori settentrionali maggiormente infiltrati dalle mafie senza mai chiudere le porte al potere criminale nel Nord Italia. Lo faccia per tutti gli anni in cui il suo partito ha negato l’esistenza delle mafie al Nord, credendo fosse un fenomeno nato da terroni corrotti e incivili, circoscritto all’arretrato Meridione“. Roberto Saviano torna ad attaccare la Lega ...

Salvini “LEVA MILITARE OBBLIGATORIA” - MA DI MAIO LO FRENA/ Ultime notizie - Difesa : “naja era solo un danno” : Servizio MILITARE, Salvini propone la leva obbligatoria: l'idea incontra il freno del ministro della Difesa e del M5s. Ecco cosa ha chiesto il leader del Carroccio.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 11:02:00 GMT)