Salvini | I negozietti etnici dovranno chiudere entro le 21 Diventano ritrovo di

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Nel decreto sicurezza ci sarà un emendamento per prevedere "la chiusurale 21 deichedi spacciatori e di gente che fa casino". È una delle misure annunciate da Matteoin diretta Facebook. Le ragioni di questo provvedimento? Il ministro dell'Interno spiega: "Non è un'iniziativa contro i negozi stranieri ma per limitare abusi di certi negozi chericettacolo di gente che fa casino".Tra le novità in tema di sicurezza anche la richiesta alle società calcistiche di destinare una parte dei proventi delle partite all'ordine pubblico: "Ogni domenica migliaia di unità delle forze dell'ordine sono impegnate a gestire l'ordine pubblico e chi paga? Noi... Chiederemo alle società di calcio di destinare il 5-10% dell'incasso dei biglietti per la gestione dell'ordine pubblico. Non è ...