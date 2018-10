Salvini contro Boeri | ' Vuole mandare la gente in pensione a 80 anni'

Salvini contro i negozi etnici : “Dovranno chiudere entro le 21 - sono ricettacolo di spacciatori” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha anticipato che una delle norme contenute all'interno del Decreto Sicurezza imporrà ai negozi etnici la chiusura alle ore 21. "Stiamo pensando alla chiusura, entro le 21, dei negozietti etnici, che la sera diventano ricettacolo di spacciatori, di gente che beve fino alle tre di notte, che pisciano e cagano".Continua a leggere

Salvini contro BOERI : “SI DIMETTA - POI SI CANDIDI”/ Ultime notizie : Forza Italia sostiene presidente Inps : Inps, Tito BOERI contesta la Manovra: "con Quota 100 il debito aumento di 100 miliardi”. Penalizzati giovani e donne, la critica al Governo: "pensioni non sono privilegio”. SALVINI replica(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Fitch : per Di Maio e Salvini - scontro con Ue su conti pubblici è un'opportunità politica : Facendo notare che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza è il primo documento importante di politica fiscale della coalizione di governo formata a maggio tra la Lega e il ...

DIETRO LE QUINTE/ I nomi e le agende di chi prepara il golpe contro Salvini e Di Maio : Manovra in difficoltà. I Dioscuri fanno muro, Savona invece "apre" allo spread. Un complotto per rovesciare il governo? Eccome se c'è. Ecco i nomi. E le agende. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Se certi commissari Ue stanno con gli speculatori, di A. FannaRETROSCENA/ La strategia di Salvini e Giorgetti per placare i mercati (e il Colle), di A. Fanna

Il ministro Bonafede dà l'ok a procedere contro Salvini - Grillo e Sibilia per vilipendio al capo dello Stato : "Oggi ho firmato 9 richieste di autorizzazioni a procedere. Diverse procure italiane, infatti, hanno chiesto al Guardasigilli di poter avviare alcuni procedimenti per i reati di vilipendio. Erano fascicoli che stavano lì da tanto, alcuni erano sulla scrivania del ministro dal 2014". Il ministro della Giustizia (del Movimento 5 Stelle) Alfonso Bonafede annuncia così, su Facebook, di aver dato l"ok a procedere contro Matteo Salvini, Beppe Grillo, ...

Giustizia - Bonafede firma l'autorizzazione a procedere contro Salvini e Grillo : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha comunicato su Facebook di aver firmato l'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e contro il fondatore dei 5 Stelle, Beppe Grillo, per offese al capo dello Stato. Firmate anche altre 7 autorizzazioni. "Diverse Procure italiane, infatti, hanno chiesto al Guardasigilli - scrive Bonafede - di poter avviare alcuni ...