Salute | la prima retina umana coltivata in laboratorio

10 ottobre - Giornata Mondiale della Salute Mentale : da 20 anni MSF in prima linea : 'In tutto il mondo siamo impegnati a supportare ed aiutare i pazienti a superare i traumi che hanno subito, affinché il corso delle loro vite non sia del tutto compromesso" spiega Ester Russo, ...

Curare o denunciare? «Per i medici la Salute del paziente viene prima di tutto» : «È una polemica che torna periodicamente quella in cui si scontrano il diritto alla sicurezza dei cittadini e il diritto alla cura dei malati. Da sempre la classe medica ha ritenuto che fosse prevalente il diritto alla cura». Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici è fermo sul principio che è base della professione. A far tornare in primo piano il tema è la vicenda di Trento con presunto rifiuto di cura di ...

Salute : buona la prima per il 45enne con il “pene bionico” : buona la prima per Andrew Wardle, l’uomo di Manchester, che ha fatto l’amore per la prima volta a 45 anni d’età. prima non gli era stato proprio possibile a causa di una rara patologia che lo rendeva, di fatto, privo di pene. L’uomo è nato infatti. con l’estrofia della vescica, una condizione rara che colpisce un uomo su 28 milioni. La sua vita sessuale era praticamente inesistente, fino a quando non è stato ...

Tutta Salute - si riaccendono le luci : prima puntata in diretta dalle 10.45 : Tornano i consigli e i consulti di Tutta Salute, la trasmissione sulla Salute e il benessere di Rai 3, di nuovo in onda da lunedì 10 settembre alle 10.45. Quest'anno il team di conduttori si arrichisce di un nuovo elemento: Pier Luigi Spada e Michele Mirabella accoglieranno tra loro la giornalista Carlotta Mantovan, che avrà l'arduo compito di smascherare le bufale e le credenze popolari che hanno a che fare con la medicina e le cure ...

Per la Cia Agricoltori Italiani la Salute é prima di tutto sull’Aseco di Ginosa : Taranto. “Il bene primario e irrinunciabile da preservare per Cia Agricoltori Italiani Puglia è la salute dei cittadini e la

Messina - cartello choc ai pazienti : “Lavatevi prima delle visite”/ Il primario : “Devo tutelare la loro Salute” : Messina, cartello choc in ospedale ai pazienti: “Lavatevi prima delle visite”. Il primario si difende dopo le polemiche: “Devo tutelare la loro salute”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:28:00 GMT)

Salute - ninna nanna zen : la musica yoga prima di dormire fa bene al cuore : ninna nanna zen. E’ orientale il sottofondo migliore per addormentarsi in relax con benefici per la Salute del cuore. A consigliare l’ascolto di musica yoga prima del sonno è una ricerca indiana presentata in Germania, a Monaco di Baviera, durante il congresso dell’Esc, la Società europea di cardiologia. “Nel nostro ospedale utilizziamo la musicoterapia”, spiega Naresh Sen dell’Hg Sms Hospital di Jaipur, ...

Salute : la musica yoga prima di dormire fa bene al cuore : Secondo una ricerca presentata in occasione del congresso dell’Esc, la Società europea di cardiologia, l’ascolto di musica yoga prima di dormire avrebbe effetti positivi sul cuore: secondo quanto emerso dallo studio, i suoni che accompagnano le pratiche di meditazione avrebbero “un impatto positivo sulla variabilità della frequenza cardiaca,” ha spiegato Naresh Sen dell’Hg Sms Hospital di Jaipur, autore della ...

Salute - tosse? Prova con il miele prima di bussare al medico - nuova guida in GB : Hai la tosse? Compra un vasetto di miele prima di bussare alle porte del tuo medico di famiglia. E’ questo in sintesi il consiglio rivolto ai pazienti britannici attraverso una nuova guida stilata per il National Health Service (Nhs), il servizio sanitario nazionale, da esperti del Nice (National Institute for Health and Care Excellence) e della Phe (Public Health England). Il suggerimento è quello di Provare prima a lenire il disturbo ...