Salone Libro | creditori rilanciano newco

Il notaio Giulio Biino è il nuovo presidente del Circolo dei lettori di Torino - e organizzerà quindi il prossimo Salone del Libro : È il notaio torinese Giulio Biino, che quindi sarà anche l'organizzatore del prossimo Salone del Libro The post Il notaio Giulio Biino è il nuovo presidente del Circolo dei lettori di Torino, e organizzerà quindi il prossimo Salone del Libro appeared first on Il Post.

Da Salone del libro a Salone di Stato : Alessandro Gnocchi Non è una acquisizione né una nazionalizzazione ma ci assomiglia molto. Alberto Bonisoli ha dichiarato che il Salone del libro rientra nella sfera d'interesse del ministero dei Beni ...

Salone Libro - Bonisoli : non compreremo marchio - ma sotto tutela : Torino, 27 set., askanews, - 'Abbiamo avviato come ministero un provvedimento di tutela nei confronti dell'archivio del patrimonio mobiliare della Fondazione per il Libro. Il fatto che lo stiamo ...

Salone del LIbro - il ministro Bonisoli conferma che l ipotesi di 'nazionalizzare' il marchio è allo studio : 'Il Salone del LIbro di Torino è un patrimonio culturale e visto che il mio ministero si occupa di cultura anche il Salone è un pezzo della cultura italiana di cui occuparsi'. Così il ministro per i ...

Salone del Libro di Torino : Bray si dimette - Lagioia e il suo staff resistono (senza contratto) : Il Salone del Libro di Torino continua a navigare a vista. Da un lato le dimissioni di Massimo Bray, che ha annunciato di non accettare l'incarico per ragioni strettamente personali. Dall'altro il direttore, lo scrittore Nicola Lagioia, che con il suo staff è ancora privo di contratto ma sta già lavorando alla prossima edizione.Continua a leggere

Massimo Bray lascia - il Salone del Libro di Torino senza una guida : Il Salone del Libro di Torino resta senza guida. Massimo Bray, ex ministro e attuale direttore generale della Treccani, ha annunciato le proprie dimissioni dalla presidenza della Fondazione Circolo ...

Bray verso le dimissioni da presidente del Salone del Libro di Torino : Massimo Bray vuole dimettersi dalla presidenza del Salone del Libro di Torino. È stato lo stesso ex ministro a confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni comunicando la propria intenzione al ...

Salone del Libro di Torino 2020 - perché è giusto che l’Iran ci sia : È d’obbligo partire da una premessa: che la situazione degli scrittori e degli artisti in generale, in Iran, sia tutto fuorché idilliaca e che presenti numerose criticità è un fatto assodato. Interrogato sul punto, pressoché qualunque artista non avrebbe alcun problema ad ammettere che fare liberamente cinema, letteratura, teatro e così via è estremamente difficile. Di fatto, gli artisti in questione (romanzieri, registi o sceneggiatori che ...

“Uccidere Rushdie è ancora valido” - dice il ministro dell’Iran ospite al Salone del libro di Torino : Roma. A maggio Massimo Bray, già ministro della Cultura del governo Letta e da due anni presidente del Salone del libro di Torino, era volato a Teheran per incontrare il ministro iraniano della Cultura e guida islamica, Abbas Salehi, nell’ambito della Fiera del libro della Repubblica islamica. La sc

Editoria & Giardini 1-9 Settembre 2018 - Salone del libro sul giardino. Verbania - villa Giulia 14° Edizione : IL GIARDINO DELL'ACQUA : Già dall'antichità l'acqua ha fatto parte del mondo del GIARDINO, sia come elemento necessario per coltivare le piante sia come componente ornamentale declinata in forme artistiche diverse, seguendo ...